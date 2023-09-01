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Новоюлианский календарь: когда отмечаем праздники по-новому

Полный список праздников с новыми датами в Украине.

Автор: Сайко Леся
Новоюлианский календарь: когда отмечаем праздники по-новому
Новоюлианский календарь: когда отмечаем праздники по-новому
freepik.com

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь, по которому отмечает праздники Европа. Теперь по новым датам мы будем отмечать Рождество и ряд других праздников с Европой, а не с россией.

Новый церковный календарь Православной церкви Украины вступил в силу 1 сентября 2023 года. Но стоит заметить, что каждый приход (парафия) сам решит, будет ли переходить на новый календарь или останется на старом. Несколько веков Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней.

Даты праздников по новому календарю

  • Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября);
  • Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября);
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября);
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря);
  • Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря).
  • День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря);
  • Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);
  • Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января);
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);
  • Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января);
  • Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января);
  • Сретение Господне – 2 февраля (вместо 15 февраля);
  • Благовещение Девы Марии – 25 марта (вместо 7 апреля);
  • Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) – 24 июня (вместо 7 июля);
  • Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля);
  • День Ильи Пророка – 20 июля (вместо 2 августа);
  • Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа);
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа);
  • Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа);
  • Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (вместо 11 сентября).

Календарь на 2024 год
Календарь на 2024 год
freepik.com

Кроме того, Рождественский пост будет заканчиваться до Нового года. Его период сместится с 28 ноября – 6 января на 15 ноября – 24 декабря.

Даты Успенского поста также изменятся: с 1 августа по 14 августа (вместо с 14 августа по 27 августа). А Петров пост будет заканчиваться 28 июня (вместо 11 июля).

В новом календаре даты церковных праздников смещаются на 13 дней назад. К примеру, в Украине Рождество будет приходиться не на 7 января, а на 25 декабря, как и в Европе.

В 2024 году даты праздников и постов, связанных с Пасхой, будут такими:

  • Великий пост – 18 марта по 4 мая в ПЦУ и УГКЦ (с 14 февраля по 30 марта у римо-католиков);
  • Вербное воскресенье – 28 апреля в ПЦУ и УГКЦ (24 марта у римо-католиков);
  • Пасха – 5 мая в ПЦУ и УГКЦ (31 марта у римо-католиков).
  • Вознесение – 13 июня в ПЦУ и УГКЦ ( 9 мая у римо-католиков)
  • Троица – 23 июня в ПЦУ и УГКЦ (19 мая у римо-католиков).
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Теги:
праздники, календарь

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