Новоюлианский календарь: когда отмечаем праздники по-новому

Полный список праздников с новыми датами в Украине.

Автор: Сайко Леся

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь, по которому отмечает праздники Европа. Теперь по новым датам мы будем отмечать Рождество и ряд других праздников с Европой, а не с россией.

Новый церковный календарь Православной церкви Украины вступил в силу 1 сентября 2023 года. Но стоит заметить, что каждый приход (парафия) сам решит, будет ли переходить на новый календарь или останется на старом. Несколько веков Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней.

Даты праздников по новому календарю

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 сентября (вместо 21 сентября);

Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября);

Введение в Храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (вместо 4 декабря);

Андрея Первозванного – 30 ноября (вместо 13 декабря).

День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря);

Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (вместо 8 января);

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);

Святого Василия Великого – 1 января (вместо 14 января);

Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января);

Сретение Господне – 2 февраля (вместо 15 февраля);

Благовещение Девы Марии – 25 марта (вместо 7 апреля);

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) – 24 июня (вместо 7 июля);

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля);

День Ильи Пророка – 20 июля (вместо 2 августа);

Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (вместо 14 августа);

Преображение Господне (Яблочный Спас) – 6 августа (вместо 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (вместо 28 августа);

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (вместо 11 сентября).

Календарь на 2024 год freepik.com

Кроме того, Рождественский пост будет заканчиваться до Нового года. Его период сместится с 28 ноября – 6 января на 15 ноября – 24 декабря.

Даты Успенского поста также изменятся: с 1 августа по 14 августа (вместо с 14 августа по 27 августа). А Петров пост будет заканчиваться 28 июня (вместо 11 июля).

В новом календаре даты церковных праздников смещаются на 13 дней назад. К примеру, в Украине Рождество будет приходиться не на 7 января, а на 25 декабря, как и в Европе.

В 2024 году даты праздников и постов, связанных с Пасхой, будут такими: