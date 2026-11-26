Церковь почитает икону Божьей Матери "Знамение" и великомученика Иакова Персянина.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 27 ноября, православные христиане чтят память великомученика Иакова Персянина и почитают икону Пресвятой Богородицы "Знамение". Их вспоминают 27 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 декабря.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Какой церковный праздник 27 ноября

Впервые о чудесах иконы стало известно в 12 веке, когда войска князя Андрея Боголюбского окружили Новгород. На третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал голос, который велел ему вынести из церкви Спаса Преображение икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену.

Одна из вражеских стрел поразила лик Богородицы, и из ее глаз полились слезы. В это время противник испытал ужас, враги бросили оружие и стали спехом отходить от города.

Икона помогла новгородцем отстоять крепость своего города. azbyka.ru

Иаков жил в IV веке, родился в знатной христианской семье. Мужчина служил при персидском дворе и под влиянием царя отрекся Господа, поклоняясь идолам. Когда его родители узнали об этом, обвинили в малодушии и бесчестии, а также отреклись от сына. Иакова замучила совесть, и он раскаялся.

Царь узнал о перемене Иакова и пригрозил ему казнью, если тот не откажется от Христа. Иаков ответил, что страдать за христианскую веру для него - благо. Мученику отрубили все части тела по очереди.

Традиции и обычаи 27 ноября

На Зимнее знамение женщины молились, если были трудности с беременностью. Чтобы прошли все невзгоды, то утром пытались поймать лицом северный ветер.

Если мех зайца покрыт пятнами - к мягкой зиме.

Если заря багровая - к ветру.

Если коровы фыркают - к похолоданию.

Если воробьи чирикают - к теплу.

Если в пасмурную погоду осадки с перерывами - к метели.

Что нельзя делать 27 ноября