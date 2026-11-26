Какой церковный праздник 27 ноября - традиции и что нельзя делать
Церковь почитает икону Божьей Матери "Знамение" и великомученика Иакова Персянина.
В пятницу, 27 ноября, православные христиане чтят память великомученика Иакова Персянина и почитают икону Пресвятой Богородицы "Знамение". Их вспоминают 27 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 декабря.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.
Какой церковный праздник 27 ноября
Впервые о чудесах иконы стало известно в 12 веке, когда войска князя Андрея Боголюбского окружили Новгород. На третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал голос, который велел ему вынести из церкви Спаса Преображение икону Пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену.
Одна из вражеских стрел поразила лик Богородицы, и из ее глаз полились слезы. В это время противник испытал ужас, враги бросили оружие и стали спехом отходить от города.
Иаков жил в IV веке, родился в знатной христианской семье. Мужчина служил при персидском дворе и под влиянием царя отрекся Господа, поклоняясь идолам. Когда его родители узнали об этом, обвинили в малодушии и бесчестии, а также отреклись от сына. Иакова замучила совесть, и он раскаялся.
Царь узнал о перемене Иакова и пригрозил ему казнью, если тот не откажется от Христа. Иаков ответил, что страдать за христианскую веру для него - благо. Мученику отрубили все части тела по очереди.
Традиции и обычаи 27 ноября
На Зимнее знамение женщины молились, если были трудности с беременностью. Чтобы прошли все невзгоды, то утром пытались поймать лицом северный ветер.
- Если мех зайца покрыт пятнами - к мягкой зиме.
- Если заря багровая - к ветру.
- Если коровы фыркают - к похолоданию.
- Если воробьи чирикают - к теплу.
- Если в пасмурную погоду осадки с перерывами - к метели.
Что нельзя делать 27 ноября
- Не стоит впускать в дом бедных и старых.
- Нельзя вязать и шить.