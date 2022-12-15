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Какой церковный праздник 15 декабря и что нельзя делать

Церковь почитает пророка Аввакума.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 15 декабря и что нельзя делать
Пророк Аввакум написал книгу пророчеств, состоящую из трех частей.
tatmitropolia.ru

В четверг, 15 декабря, православные христиане вспоминают пророка Аввакума. В Украине отмечают День работников суда, а в мире - День чая.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор,  Владимир, Дмитрий,  Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера.

Какой церковный праздник 15 декабря 

Пророк Аввакум - восьмой из двенадцати малых пророков. Известно, что Аввакум предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных домой. В Аравии с ним случилось чудо: когда пророк нес обед жнецам, он встретил Ангела Господнего и тот перенес его силой духа в Вавилон, где в это время в темнице находился пророк Даниил. Таким образом пищей, которая была для жнецов, Аввакум утолил голод гонимого пророка. Когда завершилась война с вавилонянами, то пророк Аввакум вернулся домой и умер в глубокой старости.

Пророк Аввакум
Пророк Аввакум
azbyka.ru

Аввакум написал книгу пророчеств, что состояла из трех частей. В одной идется о богословской проблеме: как Творец, что правит миром и историей, может позволять притеснение праведников. На данную жалобу в книге находится ответ Бога: все насилие будет уничтожено, а верный Господу получит спасение. Во второй части данный ответ представлен в виде пяти проклятий халдеев за их жестокость, беззаконие и идолопоклонство. В третьей части - молитва и рассказ о пришествии Судии мира.

Традиции и обычаи 15 декабря

На Руси 15 декабря молятся о крепком сне и изгнании от избы ночниц - нечистой силы, что пугает по ночам детей. Знахарки проводили специальные обряды поздно вечером: брали ребенка, несли в курятник и трижды обмывали водой, приговаривая: "Куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон". После чего трижды знахарки сплевывали и одевали в свежую одежду ребенка.

Если снегопад - к урожаю трав весной.

Что нельзя делать 15 декабря

  • Нельзя громко смеяться, чтобы потом не плакать горько.
  • Не стоит делать ремонт, иначе можно разбудить Домового.
  • Не следует ходить на вечеринки и в развлекательные заведения.
  • Нельзя незамужним девушкам шуметь и громко веселиться, иначе могут наступить проблемы в жизни.
  • Не стоит стричь волосы и ногти - чтобы не укоротить свою жизнь.
  • Нельзя кричать и отчитывать матерям своих детей, иначе у того наступят кошмары, бессонница и страхи.
  • Не следует заниматься шитьем на Аввакума, иначе беды вернутся.
  • Нельзя поднимать что-то с земли и нести домой - чтобы не получить сглаз или болезни.
  • Не стоит принимать серьезных решений и начинать новое - дела обернутся неудачей.

День работников суда Украины

Профессиональный праздник учрежден Указом Президента Украины № 1318/2000 от 8 декабря 2000 года. Цель Дня: осознание важной миссии судов в обеспечении защиты прав и свобод гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства.

Согласно Статье 124 Конституции Украины, правосудие осуществляется исключительно судами. Высший судебный орган в системе судов общей юрисдикции - Верховный Суд Украины.

Система судебных органов Украины состоит:

Конституционный Суд Украины - решение вопросов о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины.

Судебная система Украины состоит из трех органов.
Судебная система Украины состоит из трех органов.
depositphotos.com

Суды общей юрисдикции - суды, что образуются, как правило, по территориальному принципу и рассматривают все гражданские, криминальные дела и административные правонарушения.

Третейские (арбитражные) суды - рассматривают дела относительно хозяйственных правоотношений.

День чая

Праздник был учрежден на Всемирном общественном форуме в 2004 году. День 15 декабря выбран в честь принятой в этот день 1773 году Мировой Декларации прав работников чайной индустрии.

Цель Дня: популяризация чая, привлечение внимание власти и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чайного напитка и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. 

История чайного напитка начинается глубоко в китайской истории.
История чайного напитка начинается глубоко в китайской истории.
depositphotos.com

Считается, что чайный напиток был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом где-то в 2737 году до н.э., когда он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. В Европе чай появился в первой половине 17 века.

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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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