Какой церковный праздник 17 декабря и что нельзя делать

Какой праздник в Украине, традиции, обычаи и запреты в этот день.

Автор: Шапарь Анастасия

В пятницу, 17 декабря, православные верующие чтят память святой великомученицы Варвары. В Украине празднуют День работника государственной исполнительной службы. В мире отмечают День неудачника и День защиты секс-работников от насилия и жестокости.

С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

Какой церковный праздник 17 декабря

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Святая Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной семье язычников. Она была единственной дочерью одного богатого человека — Диоскора, который был упорным язычником и оберегал дочь от влияния христиан. Однако девушка не могла признать могущество языческих богов. Также Варвара не хотела замужества, но отец сильно желал выдать свою дочь замуж. Диоскор подумал, что причиной поведения дочери - ее одиночество, поэтому позволил ей выходить, куда Варвара пожелает.

Так, святая Варвара познакомилась с христианами, которые раскрыли ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Вскоре девушка стала христианкой. Отец был в ярости от этой новости, поэтому предал дочь в руки мучителей.

Святая Варвара в честью и мужеством перенесла все испытания. azbyka.ru

Правитель их области Мартиан пытался склонить ее к признанию язычества, но Варвара заявила, что примет мучительную смерть ради Бога. После долгих испытаний ее бросили в темницу, где ей пришло видение - к святой явился Сам Господь, который исцелил раны.

На второй день святая с мужеством перенесла новые истязания, что одна из свидетельниц ее страданий, Иулиания, вдруг объявила себя христианкой. Ее тут же схватили и повесили на дереве рядом со святой Варварой. Мученики обеим отсекли головы.

В тот же день Диоскор и Мартиан были сожжены молнией во время грозы.

Традиции и обычаи 17 декабря

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Если воробьи сидят стайками на деревьях и громко чирикают - к теплой зиме.

Если небо пасмурное - ждать теплой зимы.

Если иней на деревьях - к урожаю фруктов.

Звездное небо – ждать холодной зимы.

Что нельзя делать 17 декабря

На Варвару наступали сильные морозы. В народе говорили: "Трещит Варюха — береги нос да ухо!".

На Варвару существовал только один запрет. Женщинам запрещено работать по дому - можно только заниматься рукоделием. Также не стоит допоздна спать, чтобы не быть сонливым весь будущий год.

День работника государственной исполнительной службы Украины

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Профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины отмечают с 2009 года. Согласно указу, данный праздник устанавливается - "учитывая значение органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов и других органов, а также должностных лиц, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и общественности".

Сотрудники государственной исполнительной службы создают основу для развития Украины как современного правового государства. depositphotos.com

Сотрудники государственной исполнительной службы работают для соблюдения принципов законности, справедливости и гуманизма, а также создают основу для развития Украины как современного правового государства.

День неудачника

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Ежегодно, в каждую третью пятницу декабря, празднуют данный неофициальный праздник - День неудачника.

Цель Дня: тем, за кем закрепился статус "неудачника", продолжать упорно трудиться и выходить на новый уровень, развиваться, а не опускать руки. По-новому воспринимать неудачи: не впадать в уныние, делать выводы и дальше продолжать действовать.

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

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Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости отмечают с 2003 года по инициативе международной организации "Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников".

Символ Дня защиты секс-работников - красный зонт. depositphotos.com

У мероприятия есть своя традиция и символ - "Марш красных зонтов". Все неравнодушные к дискриминации секс-работников выходят на улицы с красными зонтами.

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