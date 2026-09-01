Лучшие фильмы и сериалы про школу: ТОП-10

Что посмотреть: лучшие фильмы и сериалы про школу.

Автор: Сайко Леся

Уже завтра 1 сентября — День знаний, первый день осени и первый поход в школу после летних каникул и день. С этого дня заканчивается бездельничество и развлечения для школьников, а начинается период уроков, домашних заданий и изучений новых предметов. По случаю 1 сентября мы подготовили для вас большую подборку фильмов и сериалов про школу и школьников на любой вкус. Вы определенно найдете свое. Вперед!

ТОП-10 фильмов и сериалов про школу

Школа (2018)

Украинский телесериал о жизни современной школы, подростков, их отношения с учителями и родителями. Режиссерами телесериала выступили Ирина Литвиненко, Сергей Толкушкин и Сергей Уманец. В сериале много внимания уделено актуальным проблемам школьников, с которыми они сталкиваются во время подросткового периода: травля сверстников, непонимание в семье, взятки учителям и интриги.

Все ненавидят Криса (2005)

История жизни подростка Криса. Он вместе с семьей переезжает в новый район, где у него нет ни друзей ни знакомых. Заботу о младшем брате и сестре всегда поручают ему. Детишек отдают в элитную школу. Здесь подростку приходится несладко. Его невзлюбили сверстники, и постоянно пытаются побить местные хулиганы. Да и с девочками найти общий язык Крису непросто. Но, несмотря на это, паренек успевает завести пару необычных друзей и даже найти подработку, чтобы помочь как-то с финансами родителям.

Дрянные девчонки (2004)

Кэйди – подросток, дочь семьи зоологов, которая жила в Африке и воспитывалась на домашнем обучении. Переехав из Африки, она поступила в самую обычную школу и столкнулась с обычными проблемами подростков: непростые отношения с одноклассниками, любовь, дружба…

Ривердейл (2017-2023)

Если вы хотите посмотреть что-то мрачное и атмосферное по типу "Твин Пикс", то включайте "Ривердейл", который сравнивают с культовым сериалом Дэвида Линча с приставкой "для подростков". Четверо подростков расследуют убийство мальчика из богатой семьи, а на фоне красивая музыка и пугающие пейзажи. Кстати, если вам будет мало, потом смотрите сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", который тоже есть в подборке, потому что героиня этого сериала живет неподалеку от наших друзей, ведь картины основаны на комиксах одной и той же студии.

Леденящие душу приключения Сабрины (2018-2020)

Получеловек-полуведьма Сабрина Спеллман вот-вот должна пройти обряд темного крещения и поклясться в вечной службе Темному Повелителю. На Хэллоуин ей исполнилось шестнадцать – именно в этом возрасте ведьмы присягают Повелителю на верность и отправляются учиться в Академию незримых наук. Но Сабрина не хочет этого делать. Она привыкла к нормальной жизни в городке Гриндэйл и не хочет расставаться с семьей, любимыми подругами Роуз и Сьюзи, а также со своим возлюбленным Харви Кинклом. Поступок Сабрины вызывает гнев Повелителя, и он с помощью клана ведьм Церкви ночи решает наказать бунтарку.

Волчонок (2011)

Старшеклассник Скотт МакКолл в свои шестнадцать является игроком школьной команды по лакроссу, подрабатывает в ветеринарной клинике, а свободное время посвящает своей девушке Эллисон. Но все меняется в одну судьбоносную ночь, когда на блуждающего по лесу Скотта нападает огромный дикий зверь, похожий на волка. Парень отделывается незначительными укусами, которым не придает особого значения. Однако вскоре он ощущает, что с ним произошли некоторые изменения: слух стал острее, возросли сила и выносливость, повысилась скорость реакций. Скотт стал оборотнем. Теперь он должен привыкнуть к новому себе, а помогут ему в этом его лучший друг Стайлз и потомственный оборотень Дерек Хейл.

Сплетница (2007-2012)

Классика школьных сериалов, которую нельзя игнорировать. Сплетни и скандалы в таинственном блоге тормошат жизнь школьников элитного учебного заведения будто улей, и возникают конфликты, влюбленности и бурные страсти, в общем, то, за что мы так любим сериалы для подростков.

SuperПерцы (2007)

Подростковая комедия про ботаников, мечтающих потерять невинность. Двое старшеклассников, пухлый Сет и вялый Эван, за пару недель до выпуска мечтают во что бы то ни стало расстаться с девственностью — чтобы не идти в колледж с этой тяжелой ношей. По счастливой случайности девицы, к которым они вожделеют, зовут обоих на вечеринку — и просят найти алкоголь, что в Америке несовершеннолетнему сделать непросто. И тут начинаются приключения.

13 причин почему (2017-2020)

Очень серьезная работа, обличающая недостатки образовательной системы, а их, оказывается, бесчисленное множество. Девушка покончила жизнь самоубийством, но решила сделать это со смыслом. Она записала послание, в котором рассказала о всех, кто толкнул ее на этот шаг, а причастных, как оказалось, было очень много. И школьные хулиганы, и равнодушные учителя, и родители, и друзья… За фасадом подросткового сериала прячется серьезная социальная работа, которая важна как для детей, так и для взрослых.

Гарри Поттер (2001-2011)

И вот она классика! Где есть школа, дружба, одноклассники и борьба со злом. Сказочные приключения мальчика-сироты, который пошел учиться в школу юных магов, где неожиданно узнал, что его родителей-волшебников убил злой колдун, охотящийся за ним и жаждущий вернуть себе свое могущество.