Лучшие фильмы Кэмерон Диас и возвращение в кино спустя 11 лет

Кэмерон Диас сегодня празднует свой день рождения, по этому поводу вспоминаем поворотные роли в карьере актрисы.

Кэмерон Диас неплохо показала себя в блогерстве. В инстаграме у нее ныне – 12 млн подписчиков

Кэмерон Диас – американская актриса и модель. Получила популярность в 1990-х благодаря роли в фильме "Маска". Диас номинировали на премию "Золотой глобус" за роли в лентах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем". Также она известна по лентам "Свадьба моего лучшего друга", "Ангелы Чарли" и "Шрек".

Сегодня, 30 августа 2026 года, Кэмерон Диас отмечает свое 54-летие. По случаю этой даты вспоминаем ее лучшие роли.

Маска/The Mask (1994)

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Дебют Диас в кино. Рядом – сумасшедший Джим Кэрри, фильм номинировался на Оскар за визуальные эффекты, внимание к картине было приковано глобальное, удачнее старта и не придумаешь. Все мы моментально обратили внимание на Кэмерон.

Все без ума от Мэри/There’s Something About Mary (1998)

Сыграв красотку, от которой все без ума, в абсолютно глупой – и потому успешной – американской молодежной комедии, Кэмерон, казалось, навечно обеспечила себе амплуа девушки, перед свиданием с которой необходимо помастурбировать над унитазом. Хорошо, что она не превратилась в эдакого Адама Сэндлера в юбке, и судьба дала ей впоследствии парочку ролей, за которые не стыдно.

Быть Джоном Малковичем/Being John Malkovich (1999)

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Лучшая, по мнению большинства критиков, роль Кэмерон, которая полностью реабилитирует ее после Мэри. Видеть Кэмерон не в роли роковой красотки, а с плохой прической и в растянутом свитере, окруженную макаками – необычное, странное удовольствие. В каком бы кинобабл-гаме Кэмерон не снялась впоследствии, Малкович обеспечил ей место среди неплохих голливудских актрис, и остается только надеяться, что она будет о нем помнить.

Ванильное небо/Vanilla Sky (2001)

Кэмерон Диас играет женщину, которую не любят - подружку героя Тома Круза, успешного молодого человека, у которого все есть. Играет замечательно – в нее хочется влюбляться. Настолько же обаятельной Кэмерон была разве что в ромкоме Свадьба лучшего друга/My Best Friend’s Wedding (1997), где умело оттеняла игру другой голливудской суперстар Джулии Робертс, иногда, впрочем, все-таки перетягивая одеяло на себя.

Банды Нью-Йорка/Gangs of New York (2002)

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Масштабная и серьезная роль Кэмерон Диас в фильме, который вошел в историю. Скорсезе взял Диас на роль проститутки-карманницы, которая разрывается между преданностью криминальному авторитету и любовью к молодому красавцу, цель которого – этого авторитета убить. Оды критиков были адрессованы преимущественно Дэниелу Дэй-Льюису, но, как нам кажется, Кэмерон тоже сыграла отменно.

Мой ангел-хранитель/My Sister's Keeper (2009)

До определенного момента жизни супруги Фицджеральды складывались счастливо. Но когда их дочери Кейт поставили страшный диагноз – лейкемия, все изменилось навсегда. Девочка нуждалась в бесконечных курсах химиотерапии, переливаний крови и пересадках костного мозга. Для этого потребовался идеальный донор. Тогда Брайан и Сара, прислушиваясь к совету врачей, решились на отчаянный шаг – зачать еще ребенка в пробирке, специально чтобы спасти старшую дочь.

Так родилась Анна. В течение многих лет именно благодаря ее организму поддерживалась жизнь Кейт. Но когда болезнь прогрессировала и у девочки отказали почки, родители снова обратились к Анне – на этот раз, чтобы она стала донором. И тогда младшая сестра неожиданно отказалась. Более того, она решила подать в суд на собственных родителей.

Снова в деле/Back in Action (2025)

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Не самый рейтинговый фильм с Кэмерон Диас. Но он особенный тем, что является ее возвращением на большой экран спустя 11 лет молчания.

По сюжету, Эмили и Мэтт, бывшие шпионы ЦРУ, давно пытались оставить позади опасное прошлое и начать новую жизнь. Тайные операции, двойные игры и риск ежедневно стали для них только воспоминанием. Но однажды их скрытые личности раскрываются, и пара оказывается вновь втянутой в мир, от которого так стремилась бежать. Прошлые связи и давние враги напоминают о себе, заставляя Эмили и Мэтта вернуть навыки, от которых они старались отказаться. Теперь их единственная цель – выжить и спасти тех, кого они любят, ведь новые угрозы способны разрушить их хрупкое спокойствие навсегда.

Кэмерон Диас – новые фильмы

В 2026-м году Кэмерон диас возвращается в "Шреке 5" (голос принцессы Фионы). А еще она появится в ленте "Исход/Outcome", которая на стадии пост-продакшина (дата премьеры пока не определена).

Ранее сообщалось, что 82 года исполнилось Роберту Де Ниро, звезде "Крестного отца", "Таксиста" и "Однажды в Америке".