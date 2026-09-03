Церковь вспоминает му­че­ни­цу Ер­ми­о­нию и епископа Вавила.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 4 сентября и что нельзя делать

В пятницу, 4 сентября, православные христиане чтят память му­че­ни­цы Ер­ми­о­нии и епископа Вавила. Их вспоминают 4 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 сентября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Какой церковный праздник 4 сентября

Епископ Вавила родом из Антиохии. Однажды правитель-язычник Диоклетиан решил устроить пир в честь восхваления идолов и вторгнуться в православный храм для его осквернения. Тогда Вавил не пустил Диоклетиана, защищая храм. Позже император вызвал к себе епископа, обвинил его в осквернении должностного лица и приказал судить за христианство.

На суд за Вавилой пришли его трое братьев-учеников. В результате всем четверым отсекли головы.

Ермиония родилась в семье диакона, изучила врачебное искусство и бесплатно лечила людей. Царь Траян пытался заставить девушку отречься от Бога, но святая была непреклонна. Тогда правитель долго мучил Ермионию, а затем отпустил на свободу. Когда к власти пришел царь Адриан, то мучения девушки продлились. После долгих пыток девушке отсекли голову.

Мученица Ермиония. azbyka.ru

Традиции и обычаи 4 сентября

К этому дню женщины начинали выкапывать лук, а мужчины тыкали вилами в сенниках, чтобы из сена изгнать духов болезней.

Если свинья таскает солому - ждать бури.

Если лошадь фыркает - к теплой погоде.

Если лошадь храпит - ждать непогоды.

Если закат багрового цвета - к ветру.

Что нельзя делать 4 сентября