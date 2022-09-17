Какой церковный праздник 17 сентября и что нельзя делать
Церковь вспоминает мученицу Ермионию и епископа Вавила.
В субботу, 17 сентября, православные христиане чтят память мученицы Ермионии и епископа Вавила. В Украине празднуют День спасателя.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
Какой церковный праздник 17 сентября
Епископ Вавила родом из Антиохии. Однажды правитель-язычник Диоклетиан решил устроить пир в честь восхваления идолов и вторгнуться в православный храм для его осквернения. Тогда Вавил не пустил Диоклетиана, защищая храм. Позже император вызвал к себе епископа, обвинил его в осквернении должностного лица и приказал судить за христианство.
На суд за Вавилой пришли его трое братьев-учеников. В результате всем четверым отсекли головы.
Ермиония родилась в семье диакона, изучила врачебное искусство и бесплатно лечила людей. Царь Траян пытался заставить девушку отречься от Бога, но святая была непреклонна. Тогда правитель долго мучил Ермионию, а затем отпустил на свободу. Когда к власти пришел царь Адриан, то мучения девушки продлились. После долгих пыток девушке отсекли голову.
Традиции и обычаи 17 сентября
17 сентября существует множество поверий, связанных с пожарами. Люди издавна верили, если бросить в полыхающий дом белого голубя, то огонь погаснет. Также спастись от пожара помогали черная собака или кошка, которые живут в доме.
К этому дню женщины начинали выкапывать лук, а мужчины тыкали вилами в сенниках, чтобы из сена изгнать духов болезней.
- Если свинья таскает солому - ждать бури.
- Если лошадь фыркает - к теплой погоде.
- Если лошадь храпит - ждать непогоды.
- Если закат багрового цвета - к ветру.
Что нельзя делать 17 сентября
- Нельзя ругаться и ревновать.
- Не стоит ходить и принимать гостей.
- Не следует посещать людные места.
- Не нужно давать деньги в долг.
День спасателя Украины
17 сентября отмечают профессиональный праздник все сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. День был установлен Указом президента, чтобы почтить значительный вклад работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований.