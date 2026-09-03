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Какой церковный праздник 4 сентября и что нельзя делать

Церковь вспоминает му­че­ни­цу Ер­ми­о­нию и епископа Вавила.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 4 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 4 сентября и что нельзя делать
открытые источники

В пятницу, 4 сентября, православные христиане чтят память му­че­ни­цы Ер­ми­о­нии и епископа Вавила. Их вспоминают 4 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 сентября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Какой церковный праздник 4 сентября

Епископ Вавила родом из Антиохии. Однажды правитель-язычник Диоклетиан решил устроить пир в честь восхваления идолов и вторгнуться в православный храм для его осквернения. Тогда Вавил не пустил Диоклетиана, защищая храм. Позже император вызвал к себе епископа, обвинил его в осквернении должностного лица и приказал судить за христианство. 

На суд за Вавилой пришли его трое братьев-учеников. В результате всем четверым отсекли головы. 

Ермиония родилась в семье диакона, изучила врачебное искусство и бесплатно лечила людей. Царь Траян пытался заставить девушку отречься от Бога, но святая была непреклонна. Тогда правитель долго мучил Ермионию, а затем отпустил на свободу. Когда к власти пришел царь Адриан, то мучения девушки продлились. После долгих пыток девушке отсекли голову.

Мученица Ермиония.
Мученица Ермиония.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 4 сентября

К этому дню женщины начинали выкапывать лук, а мужчины тыкали вилами в сенниках, чтобы из сена изгнать духов болезней.

  • Если свинья таскает солому - ждать бури.
  • Если лошадь фыркает - к теплой погоде.
  • Если лошадь храпит - ждать непогоды.
  • Если закат багрового цвета - к ветру.

Что нельзя делать 4 сентября

  • Нельзя ругаться и ревновать.
  • Не стоит ходить и принимать гостей.
  • Не следует посещать людные места.
  • Не нужно давать деньги в долг.
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