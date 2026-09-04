Кассель с Баптистой сходили в кино в Париже, где позировали в объятиях

Венсан Кассель и Нара Баптиста просмотрели фильм о дизайнере Брунелло Кучинелли.

Венсан Кассель – 59-летний французский актер – вместе с любимой, австралийско-бразильской моделью Нарой Баптистой, сходил на премьеру документального фильма о дизайнере Брунелло Кучинелли. Мероприятие прошло в парижском театре Le Trianon.

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Для мероприятия Кассель выбрал синий костюм с белой рубашкой и нагрудным платком. Свой образ он дополнил очками. Нара появилась в длинном полупрозрачном платье из сетчатой ткани, покрытой блестками.

Во время фотосессии актер обнимал любимую и позировал перед камерами.

Пара регулярно посещает светские и модные мероприятия и демонстрирует публике свои образы. Ранее Кассель ходил с Баптистой на Неделю моды в Париже, а также целовался с ней на Каннском кинофестивале.

О романе Касселя и Баптисты стало известно осенью 2023-го. Впоследствии пара перестала скрывать отношения от публики. В начале 2025 года у них родился сын Каэтано, который время от времени появляется на семейных фото.

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Кассель также имеет трех дочерей. 21-летняя Дева и 16-летняя Леони родились в его браке с Моникой Беллуччи, а 7-летняя Амазони – от Тины Кунаки.