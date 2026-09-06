Церковь вспоминает преподобных Ма­ка­рия и Луку Каппадокийского.

Автор: Мельник Анна

В понедельник, 7 сентября, православные христиане чтят память пре­по­добного Ма­ка­рия, Созонта и игумена Луки Каппадокийского, а также готовятся к празднику рождения Девы Марии. В народном календаре этот день называют Луков. Их почитают 7 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 20 сентября.

С именинами поздравляют носителей имен: Григорий, Иван, Евгений, Михаил, Степан, Андрей и Петр.

Какой церковный праздник 7 сентября

Святой Лука родился в Каппадокии и вошел в историю как третий игумен Спасовой обители - "Глубокие реки". Все жители монастыря вели аскетический образ жизни, держали пост, граничащий с голоданием, ежедневно распространяли слово Божьего среди людей. Святой Лука отличался набожностью и справедливостью.

Преподобный Лука Глубокореченский. открытые источники

Созонт трудился пастухом, однако интересовался христианством и читал Священное Писание. Святой просвещал других людей и учил их христианской вере. Однажды Созонт ворвался в языческий храм, отломал руку золотого идола и разломал ее на несколько частей, а остатки раздал нищим. Затем пришел к правителю и заявил, что убедился в бессилии их бога, так как в обратном случае не дал бы себя так унизить. За это Созонта сначала долго мучили железными кнутами, а затем - убили.

Макарий родился в семье благочестивых христиан, в юном возрасте поступил в монастырь, где много молился и читал священные книги. В 1557 году стал настоятелем Овручевской обители, натерпелся от поляков и католиков. Когда они разорили обитель святого, то Макарий отправился в Киевскую лавру, а после стал настоятелем в Коневской обители. Святой обладал дар предсказаний и чудотворения. Макария убили турки.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Ма­ка­рий. azbyka.ru

Традиции и обычаи 7 сентября

В народный праздник Созонта и Луки принято готовить блюда из лука и устраивают семейные застолья. Люди верили, что тот, кто сегодня поест лук, весь год будет сильным и здоровым. Также лук дарили девушкам, так как он обладает силой предсказания: его заплетали в косы, чтобы гадания и ритуалы сбывались.

Если на луке много шелухи - к морозу.

Если облака молочного цвета - к скорому похолоданию.

Если журавли летят высоко и неспешно - к холодной осени.

Что нельзя делать 7 сентября