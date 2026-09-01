АфишаАфиша
Русский Українська

Фединчик воссоединился с Денисенко по торжественному поводу

Андрей Фединчик показал встречу с Наталкой Денисенко у себя в фотоблоге.

Автор: Дмитрий Сыч
Фединчик воссоединился с Денисенко по торжественному поводу
Фединчик и Денисенко воспитывают сына
instagram andreyfedinchik

Андрей Фединчик вместе с бывшей женой, актрисой Наталкой Денисенко, посетил праздник Первого звонка их сына.

Читай также: "Тянет сюда": Ризатдинова показала прогулку в Риме с сыном

1 сентября 8-летний Андрюша начал обучение в третьем классе. Несмотря на развод, его родители поддерживают ради него хорошие отношения, поэтому они вместе пришли в школу и сделали общие фото.

instagram andreyfedinchik

instagram andreyfedinchik

instagram andreyfedinchik

instagram andreyfedinchik

Фединчик пожелал потомку успехов в учебе, сил и усердия. Денисенко отметила, что ей больно видеть, как детство нынешних детей проходит во время тревог и обстрелов. А еще подчеркнула, что не сдается и старается подарить сыну полноценное детство.

Читай также: Козловский показал крещение сына в Киеве с известными лицами

Фединчик и Денисенко жили в браке с 2017 до 2025 года. После развода актриса во второй раз вышла замуж за Юрия Ярошенко.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Киев, Украина, актер, 1 сентября, актриса, школа, шоу-бизнес, отношения, учеба, Наталка Денисенко, дети знаменитостей, Андрей Фединчик, дети звезд

Статьи по теме

Бурмака повеселила публику своим фото из первого класса
Бурмака повеселила публику своим фото из первого класса
Мисс Украина Вселенная снялась в школе в Киеве, которую уничтожили россияне
Мисс Украина Вселенная снялась в школе в Киеве, которую уничтожили россияне
Остапчуки раскрыли пол второго ребенка
Остапчуки раскрыли пол второго ребенка
Ричард Гир отпраздновал 77-летие: жена актера поделилась редкими семейными фото
Ричард Гир отпраздновал 77-летие: жена актера поделилась редкими семейными фото
Победитель «Взвешенных и счастливых» Грабовой вышел на связь из больницы после гибели семьи
Победитель «Взвешенных и счастливых» Грабовой вышел на связь из больницы после гибели семьи
«Мисс мира-2026»: украинка Валерия Лисовская представила национальный костюм
«Мисс мира-2026»: украинка Валерия Лисовская представила национальный костюм

Личность дня

Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK