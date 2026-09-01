Фединчик воссоединился с Денисенко по торжественному поводу

Андрей Фединчик показал встречу с Наталкой Денисенко у себя в фотоблоге.

Андрей Фединчик вместе с бывшей женой, актрисой Наталкой Денисенко, посетил праздник Первого звонка их сына.

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1 сентября 8-летний Андрюша начал обучение в третьем классе. Несмотря на развод, его родители поддерживают ради него хорошие отношения, поэтому они вместе пришли в школу и сделали общие фото.

instagram andreyfedinchik

instagram andreyfedinchik

instagram andreyfedinchik

instagram andreyfedinchik

Фединчик пожелал потомку успехов в учебе, сил и усердия. Денисенко отметила, что ей больно видеть, как детство нынешних детей проходит во время тревог и обстрелов. А еще подчеркнула, что не сдается и старается подарить сыну полноценное детство.

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Фединчик и Денисенко жили в браке с 2017 до 2025 года. После развода актриса во второй раз вышла замуж за Юрия Ярошенко.