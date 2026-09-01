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Мисс Украина Вселенная снялась в школе в Киеве, которую уничтожили россияне

Анна Никонова снялась на фоне сгоревших стен учебного заведения, которое построила ее мать.

Автор: Дмитрий Сыч
Мисс Украина Вселенная снялась в школе в Киеве, которую уничтожили россияне
Никонова обратилась к публике на английском
instagram ananikonovaa

Анна Никонова – обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2026" – в День знаний опубликовала видео из школы в Киеве, которую построила ее мать. Учебное заведение получило повреждения во время российской атаки 15 июня.

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В видео Никонова на английском рассказала, что эта школа для нее имеет особое значение, ведь именно здесь она училась, а на показанной сцене когда-то выступала. По ее словам, видеть последствия войны и разрушенные образовательные пространства очень больно.

Особое внимание Анна обратила на украинских детей, которые из-за войны потеряли возможность нормально учиться, а также на разрушенные школы. Она подчеркнула, что для восстановления образования нужны совместные усилия, чтобы дети могли встречаться, учиться, расти и мечтать о будущем.

Никонова также отметила, что хочет представлять Украину не только из-за последствий войны, но и ради людей, работающих над восстановлением страны. Она заверила, что школу обязательно возобновят и образовательное учреждение продолжит работу.

instagram ananikonovaa

instagram ananikonovaa

instagram ananikonovaa

instagram ananikonovaa

instagram ananikonovaa

instagram ananikonovaa

instagram ananikonovaa

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Несмотря на повреждения и пожар, занятия в школе возобновили на следующий день после атаки.

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Теги:
Киев, Украина, Россия, модель, Война в Киеве, школа, Мисс Украина, Мисс Украина Вселенная

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