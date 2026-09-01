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Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

Знаменитости вспомнили себя в школьные годы и показали своих детей на День знаний-2026

Автор: Коваленко Наталья
Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября
Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября instagram.com/monatik_official, instagram.com/smorkovkina

1 сентября 2026 года в Украине начался новый учебный год. Из-за очередных российских атак праздничные мероприятия для многих детей, в частности в Киеве, прошли в укрытиях и бомбоубежищах под звуки воздушной тревоги.

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Украинские знаменитости поделились в соцсетях эмоциональными кадрами с Дня знаний своих сыновей и дочерей, а также вспомнили собственные школьные годы.

  • Актриса Наталка Денисенко

  • Певица Джамала

  • Актер Артур Логай

  • Актриса Елена Светлицкая

  • Телеведущий Григорий и блогерша Кристина Решетники

  • Певец Вадим Олейник

  • Радио- и телеведущий Слава Демин

  • Дизайнер Андре Тан

  • Актриса Анна Кошмал

  • Певица Ната Жижченко и саунд-продюсер Евгений Филатов

  • Актриса Анна Саливанчук

  • Певец MONATIK

  • Актриса Настя Короткая и телеведущий Андрей Бедняков

  • Певица Мария Бурмака

  • Актриса Яна Глущенко

  • Телеведущий Александр Педан

  • Шеф-повар Ольга Мартыновская

  • Певица Jerry Heil

  • Актриса Анна Сагайдачная

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Теги:
1 сентября, День знаний, шоу-бизнес, украинские звезды, дети звезд, детские фото звезд

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Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

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