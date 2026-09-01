Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября
Знаменитости вспомнили себя в школьные годы и показали своих детей на День знаний-2026
Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября instagram.com/monatik_official, instagram.com/smorkovkina
1 сентября 2026 года в Украине начался новый учебный год. Из-за очередных российских атак праздничные мероприятия для многих детей, в частности в Киеве, прошли в укрытиях и бомбоубежищах под звуки воздушной тревоги.
Читай также: Денисенко попрощалась с летом пляжной фотосессией с мужемУкраинские знаменитости поделились в соцсетях эмоциональными кадрами с Дня знаний своих сыновей и дочерей, а также вспомнили собственные школьные годы.
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- Телеведущий Григорий и блогерша Кристина Решетники
- Певец Вадим Олейник
- Радио- и телеведущий Слава Демин
- Дизайнер Андре Тан
- Актриса Анна Кошмал
- Певица Ната Жижченко и саунд-продюсер Евгений Филатов
- Актриса Анна Саливанчук
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- Актриса Настя Короткая и телеведущий Андрей Бедняков
- Певица Мария Бурмака
- Актриса Яна Глущенко
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