Знаменитости вспомнили себя в школьные годы и показали своих детей на День знаний-2026

Автор: Коваленко Наталья

Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября instagram.com/monatik_official, instagram.com/smorkovkina

1 сентября 2026 года в Украине начался новый учебный год. Из-за очередных российских атак праздничные мероприятия для многих детей, в частности в Киеве, прошли в укрытиях и бомбоубежищах под звуки воздушной тревоги.

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Актриса Наталка Денисенко

Украинские знаменитости поделились в соцсетях эмоциональными кадрами с Дня знаний своих сыновей и дочерей, а также вспомнили собственные школьные годы.

Певица Джамала

Актер Артур Логай

Актриса Елена Светлицкая

Телеведущий Григорий и блогерша Кристина Решетники

Певец Вадим Олейник

Радио- и телеведущий Слава Демин

Дизайнер Андре Тан

Актриса Анна Кошмал

Певица Ната Жижченко и саунд-продюсер Евгений Филатов

Актриса Анна Саливанчук

Певец MONATIK

Актриса Настя Короткая и телеведущий Андрей Бедняков

Певица Мария Бурмака

Актриса Яна Глущенко

Телеведущий Александр Педан

Шеф-повар Ольга Мартыновская

Певица Jerry Heil