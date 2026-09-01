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Бурмака повеселила публику своим фото из первого класса

Мария Бурмака выставила собственное фото школьных времен.

Автор: Дмитрий Сыч
Бурмака повеселила публику своим фото из первого класса
Бурмака пошла в школу с "модной французской стрижкой"
instagram mariaburmaka

Мария Бурмака в День знаний решила вспомнить собственное детство и показала архивное черно-белое фото.

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56-летняя певица написала, как перед походом в первый класс ее мать решила подравнять ребенку челку. Правда, остановиться вовремя не удалось, поэтому в конце концов Бурмака получила совсем короткую прическу.

По словам певицы, родитель ница в шутку назвала результат "очень модной французской стрижкой", после чего завязала дочери бант. Маленькая Маричка осталась довольна своим видом и спокойно отправилась в школу.

instagram mariaburmaka

instagram mariaburmaka

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Бурмака отметила, что нисколько не волновалась перед первым учебным днем, ведь почти со всеми одноклассниками была знакома еще с детского сада. Школа также находилась на соседней улице.

Свое сообщение артистка завершила поздравлением к 1 сентября.

instagram mariaburmaka

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Теги:
фото, 1 сентября, Мария Бурмака, певица, школа, шоу-бизнес, учеба

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