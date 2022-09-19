Церковь чтит память Михаила Архангела и преподобного Давида.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 19 сентября, православные христиане вспоминают архангела Михаила и преподобного Давида. В народе этот день называют Михайлово Чудо. В Украине празднуют День работника леса.

С именинами поздравляют обладателей имен: Всеволод, Денис, Кирилл, Макар, Давид, Андрей, Дмитрий, Константин, Иван и Михаил.

Какой церковный праздник 19 сентября

Рядом с городом Иераполем, в местечке Хонех, стоял храм Архистратига Михаила. Там жил отрок Архип и исполнял пономарскую службу. Вел отшельнический образ жизни, скромно питался и постоянно пребывал в молитве. Язычники постоянно нападали на него, а однажды задумали убить отрока и разрушить храм.

Идолопоклонники решили направить течение рек, что протекали рядом с храмом, с целью затопить святое место. Архип знал об этом и молился Архистратигу Михаилу о помощи. Когда язычники поднялись на гору, чтобы посмотреть, как разрушится храм, Архип вышел из святилища, а рядом с ним появилась фигура Архистратига Михаила. Архангел своей рукой остановил течение рек и увел его в другую сторону, спасая храм от потопа.

Ар­хан­гел Ми­ха­ил. azbyka.ru

Давид был разбойником и вместе со своей бандой грабил людей в Ермопольской пустыне в Египте. Однажды он понял, что живет неправильно и отправился в монастырь.

Из-за возраста настоятель сказал Давиду, что монашеская жизнь окажется для него трудной. Тот ответил, что, если не станет монахом и не искупит свои грехи, то вновь вернется к грабежам и убийствам. Так, Давид принял монашеский постриг и вел строгую жизнь.

Однажды к Давиду пришел Ангел, чтобы оповестить грешника о прощении. Давид сначала не поверил, что за такое короткое время смог искупить все свои грехи. Ангел наказал святого немотой, но одарил даром чудотворения. Давид отошел к Богу в глубокой старости.

Пре­по­доб­ный Да­вид. azbyka.ru

Традиции и обычаи 19 сентября

На Михайлово Чудо в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Люди верили, что в этот день может исполниться любое желание, поэтому просили о самом важном.

19 сентября устраивали дома посиделки, каждый приносил конкретное блюдо. Было принято шуточно поссориться, а за столом помириться, чтобы не конфликтовать целый год.

Если на закате летает паутина - к заморозкам.

Если тепло - осень будет долгой.

Если утром иней на деревьях - к снежной зиме.

С утра туман - к скорому потеплению.

Что нельзя делать 19 сентября