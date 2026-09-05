Церковь чтит память Михаила Архангела и преподобного Давида.

Автор: Мельник Анна

В воскресенье, 6 сентября, православные христиане вспоминают архангела Михаила. В народном календаре — Михайлово Чудо. Его почитают 6 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 19 сентября.

С именинами поздравляют обладателей имен: Всеволод, Денис, Кирилл, Макар, Давид, Андрей, Дмитрий, Константин, Иван и Михаил.

Какой церковный праздник 6 сентября

Рядом с городом Иераполем, в местечке Хонех, стоял храм Архистратига Михаила. Там жил отрок Архип и исполнял пономарскую службу. Вел отшельнический образ жизни, скромно питался и постоянно пребывал в молитве. Язычники постоянно нападали на него, а однажды задумали убить отрока и разрушить храм.

Идолопоклонники решили направить течение рек, что протекали рядом с храмом, с целью затопить святое место. Архип знал об этом и молился Архистратигу Михаилу о помощи. Когда язычники поднялись на гору, чтобы посмотреть, как разрушится храм, Архип вышел из святилища, а рядом с ним появилась фигура Архистратига Михаила. Архангел своей рукой остановил течение рек и увел его в другую сторону, спасая храм от потопа.

Ар­хан­гел Ми­ха­ил. azbyka.ru

Традиции и обычаи 6 сентября

На Михайлово Чудо в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Люди верили, что в этот день может исполниться любое желание, поэтому просили о самом важном.

6 сентября устраивали дома посиделки, каждый приносил конкретное блюдо. Было принято шуточно поссориться, а за столом помириться, чтобы не конфликтовать целый год.

Если на закате летает паутина - к заморозкам.

Если тепло - осень будет долгой.

Если утром иней на деревьях - к снежной зиме.

С утра туман - к скорому потеплению.

Что нельзя делать 6 сентября