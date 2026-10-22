Лучшие фильмы и сериалы про оборотней и вурдалаков: подборка на Хэллоуин

Самые популярные фильмы и сериалы об оборотнях.

Автор: Сайко Леся

Если мы говорим о монстрах из классических фильмов, оборотни занимают первое место наряду с вампирами, зомби и призраками и определенно являются жуткими существами. Независимо от того, перевоплощаются они в полнолуние, прокляты навсегда стать оборотнями или обладают способностью контролировать свой переход, оборотни ужасны, потому что они превращаются из обычных людей в неудержимую машину для убийств. Поэтому мы подготовили для вас подборку фильмов и сериалов об оборотнях, которые скрасят ваш Хэллоуин.

ТОП-9 лучших фильмов об оборотнях

Ван Хельсинг (2004)

Читай также: Что посмотреть на Хэллоуин: недооцененные и незамеченные фильмы ужасов

«Ван Хельсинг», возможно, и не считается кинематографическим шедевром, но фильм является одним из самых просматриваемых. Включение большого количества компьютерной графики, когда дело доходит до эффектов монстров, определенно датирует фильм началом 2000-х годов, но в нем все же есть потрясающая сцена трансформации оборотня.

Другой мир (2003)

«Другой мир» сочетает в себе насыщенный боевыми искусствами вампирский экшен «Блэйда» с массивными оборотнями, рассказывает историю многовековой войны между племенами. Летит много серебряных пуль, и мы получаем ответ на вопрос, что происходит, когда тебя кусает и оборотень, и вампир.

Дневники вампира (2009–2017)

Читай также: Фильмы на Хэллоуин на реальных событиях: ТОП-10

Эта сверхъестественная драма, основанная на серии романов Эл. Дж. Смита, подробно описывает жизнь двух братьев, Дэймона и Стефана Сальваторе, которые веками жили как вампиры. После многих лет переездов с места на место, чтобы скрыть свою вечную молодость (и кровожадное состояние), братья возвращаются в небольшой городок в Вирджинии, Мистик Фоллс, где их жизнь как людей закончилась. Дэймон язвительный, красивый и обаятельный, со склонностью ко злу, в то время как Стефан пытается оставаться благородным – отчасти для того, чтобы искупить плохое поведение в прошлом. Но этот город полон тайн и существ, где вампиры — не самые страшные!

Волчонок (2011–2017)

Читай также: Как украсить дом на Хэллоуин: ТОП вариантов

Анонимность средней школы, от которой пытался освободиться Скотт МакКолл, не могла произойти более загадочным и сложным образом. Однажды ночью, прогуливаясь по лесу, Скотт встречает существо, которое его кусает в бок, и его жизнь навсегда меняется. Он человек или оборотень? Или понемногу и того, и другого? Контролировать странные побуждения, которые он теперь чувствует, является самой сложной задачей, и он боится, что эти побуждения могут в конечном итоге контролировать его. Будет ли укус подарком или проклятием, особенно в отношениях с любимой?

Wednesday (2022 -...)

Читай также: Почему черные кошки ассоциируются с Хэллоуином и неудачей

Сериал представляет собой детективную историю, наполненную сверхъестественными силами. Главная героиня сериала — Уэнздей Аддамс, одна из членов семейки Аддамс и единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов, которая становится студенткой академии «Невермор». Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты её родители 32 года назад, — и всё это на фоне её новых и очень запутанных отношений в академии.

Наследие (2018–2022)

В этом спиноффе «Дневников вампира» и «Первородных» в городе Мистик Фоллс появилось новое поколение защитников. Школа Сальваторе для молодых и одаренных является домом для дочери Клауса Микаэльсона Хоуп, близнецов Аларика Зальцмана Лиззи и Джози, а также других молодых людей со сверхъестественными способностями.

Сумерки (2008-2012)

Читай также: Хэллоуин 2026 дата, история, традиции праздника

«Сумерки» — американское романтическое фэнтези режиссёра Кэтрин Хардвик по одноимённому роману Стефани Майер. В сюжете фильма 17-летняя Белла Свон переезжает в Форкс к своему отцу Чарли, шефу местной полиции. В местной школе Белла обращает внимание на таинственную семью Калленов (они держатся особняком от остальных), а особенно на красавца Эдварда Каллена, который оказывается её соседом по парте. В это время в городе происходит серия загадочных убийств, отец Беллы замечает рядом с телом очередной растерзанной жертвы человеческий след.

Красная Шапочка (2011)

Читай также: Самые страшные места в мире: где любят щекотать нервы туристы

Маленький городок страдает от злобных нападений волков в «Красной Шапочке», угрожающих жизни Валери и всех, кого она любит, включая ее тайного парня… и мужчину, за которого она обручена. Справиться с огромным зверем очень сложно. Его трудно не только убить. Но еще и отыскать. Каждый житель деревни может на самом деле оказаться жестоким оборотнем. Поэтому у Валери все находятся под подозрением. Главной героине необходимо дождаться особого часа, когда животное уже не в силах скрывать истинную природу. И тогда она сумеет нанести противнику сокрушительный удар, способный погубить чудовище.

Красавица и чудовище (2012-2016)

Читай также: Леденящие кровь городские легенды, которые заставят вас потерять сон сегодня вечером

Сериал "Красавица и чудовище" представляет собой осовремененную и несколько измененную версию известной сказки. Главный герой — детектив Кэтрин Чандлер, работающая в одном из убойных отделов полиции Нью-Йорка. В напарники ей назначают доктора Винсента Келлера. Винсент в прошлом отставной солдат, пострадавший от медицинских экспериментов. По причине этого у него повилась невероятная физическая сила. Вместе они являются прекрасной командой, которой по силам раскрывать даже самые безнадежные дела.