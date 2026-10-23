Фильмы на Хэллоуин на реальных событиях: ТОП-10

В этих фильмах правда страшнее вымысла.

Автор: Сайко Леся

Как и в любом другом жанре, фильмы ужасов, утверждающие, что они «вдохновлены реальными событиями», часто разыгрывают буквальную правду, приукрашивая факты для достижения кинематографического эффекта. Однако иногда некоторые фильмы могут быть слишком приближены к реальности, чтобы обеспечить многим из нас комфорт, необходимый для того, чтобы избавиться от поистине ужасающих впечатлений от кино.

По случаю Хэллоуина мы подготовили для вас десятку лучших фильмов ужасов, основанных на реальных событиях.

Страшные фильмы ужасов, основанные на реальных событиях: ТОП-10

Зодиак (2007)

Любой, у кого есть мимолетный интерес к настоящим преступлениям, знаком с Зодиаком-убийцей, который терроризировал Сан-Франциско серией до сих пор нераскрытых убийств в 1960-х годах. Но леденящий кровь шедевр Дэвида Финчера посвящен не столько убийствам (хотя некоторые из них он воспроизводит с пугающими подробностями), сколько о кроличьей норе, которую убийца открыл с помощью сводящих с ума загадок и закодированных сообщений, которые он распространил через прессу.

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Ужас Амитивилля (1979)

Фильм, основанный на книге Джея Энсона, описывает сверхъестественное преследование, которому подверглась семья Лутц после переезда в старый дом на Лонг-Айленде, который ранее был местом ужасного массового убийства. Конечно, критики уже давно отвергли книгу Энсона как мистификацию, но это не помешало фильму стать классикой ужасов, породившей множество меньших сиквелов и вдохновившей Майкла Бэя на создание римейка 2005 года.

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Заклятие (2013)

Эд и Лоррейн Уоррены были известными исследователями паранормальных явлений до того, как режиссер Джеймс Ван решил превратить их самое известное дело в фильм о доме с привидениями и сделал их, пожалуй, самыми известными охотниками за привидениями в мире.

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Полтергейст (1982)

В 1950-х годах любопытный случай с домом Германа в пригороде Лонг-Айленда стал историей национальных СМИ после того, как семья пригласила исследователя паранормальных явлений для диагностики необычной активности, такой как случайно лопающиеся бутылки и предметы, движущиеся сами по себе.

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Эксперимент «Повиновение» (2012)

Инцидент, ставший источником вдохновения для создания этого триллера, не закончился смертью или кровопролитием, но, тем не менее, он вызывает глубокую тревогу – и не без пыток. В 2004 году мужчина, назвавшийся полицейским, позвонил в ресторан быстрого питания в сельской местности Кентукки и сумел убедить сотрудницу, которая ответила на звонок, делать ужасные вещи.

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Риллингтон Плейс, 10 (1971)

Джон Кристи, пожалуй, второй после Джека-Потрошителя как самый печально известный серийный убийца Лондона, скромный почтальон, который в 1940-х и 50-х годах задушил по меньшей мере восемь женщин, включая свою жену, и спрятал их трупы в стенах своей квартиры в Ноттинг-Хилле.

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Открытое море (2003)

Американцы Том и Эйлин Лонерган пережили этот кошмар в 1998 году, когда лодка, доставлявшая туристов исследовать Большой Барьерный риф, случайно ушла без них. Как долго они на самом деле «прожили», неясно — их тела, так и не были найдены. Но у режиссера Криса Кентиса есть представление, что с ними произошло, и речь идет об орде голодных акул.

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Снежный город (2011)

Может ли фильм показаться слишком реальным? В своем рассказе о так называемых «убийствах в бочках», которые преследовали бедный австралийский пригород в 1990-е годы. В течение семи лет группа из четырех мужчин совершила серию жестоких убийств, в основном направленных против предполагаемых педофилов и гомосексуалистов.

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Птицы (1963)

Фильм Альфреда Хичкока, посвящённый серии внезапных и необъяснимых жестоких нападений птиц в 1961 году на жителей поселения Бодега-Бей, Калифорния, в течение нескольких дней.

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Связанные насмерть (1988)

Триллер канадского режиссёра Дэвида Кроненберга, вышедший на экраны в 1988 году. Фильм о братьях Маркусах, близнецах-гинекологах, умерших одновременно от передозировки наркотиков в 1975 году.