Леденящие кровь городские легенды, которые заставят вас потерять сон сегодня вечером

7 самых страшных городских легенд, которые гарантированно напугают и взбудоражат вас.

Автор: Сайко Леся

Городские легенды — это пугающие истории, которые мы все любим слышать. Эти жуткие истории, от которых мурашки бегут по коже, могут быть интересны каждому. Будучи подростком, вы, вероятно, слышали об одной пустынной грунтовой дороге в вашем родном городе, которая, по убеждению местных жителей, была заселена ведьмами или сатанистами. Или был тот полуразрушенный дом высоко на холме, в котором, по слухам, обитали привидения.

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Самые жуткие городские легенды

Каждый человек знает хотя бы одну страшную городскую легенду, которую поздно вечером рассказывают у костра. В честь сезона Хэллоуина мы представляем вам подборку самых страшных городских легенд, которые гарантированно напугают и взбудоражат. Хуже всего, то, что некоторые из этих пугающих историй могут оказаться правдой! Расскажите о них своим друзьям темной ночью и посмотрите, сколько времени понадобится им, чтобы дрожать от страха.

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В Коннектикуте (США) есть жуткий город, который местные жители называют «темным вихрем». Ходят слухи, что если кто-нибудь из посетителей украдет артефакт из этого места, на него будет наложено ужасное проклятие. Более того, посетители сообщали, что видели шары света, волчьи черные тени и слышали бестелесные голоса. Топпер — загадочная группа, называющая себя Ассоциацией Темного Леса, которая регулярно патрулирует территорию.

Семь врат ада

Хотя штат Пенсильвания (США) может быть живописным, он также может быть очень жутким. «Семь врат ада» — это современная история, действие которой разворачивается вокруг сгоревшего приюта в лесистой местности округа Йорк. Люди утверждают, что любой, кто пройдет через все семь врат, отправится прямиком в ад.

Хэллоуин 2023: страшные легенды freepik.com

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Одной из самых известных городских легенд является миф о Кровавой Мэри. Зайдите в комнату, выключите свет и посмотрите в зеркало, трижды произнеся ее имя. Тогда появится девочка Мэри!

В самых ранних версиях этой сказки рассказывается, что незамужняя женщина видела в зеркале лицо мужчины, за которого выйдет замуж. Однако, если бы ей суждено было умереть в одиночестве, она бы увидела череп. В конечном итоге история превратилась в нечто более зловещее, где участники увидели окровавленное лицо злого духа.

Хэллоуин 2023: страшные легенды freepik.com

13-й ребенок (Дьявол из Джерси)

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Еще в 1735 году женщина, жившая в обширных лесах уединенных Сосновых пустошей Нью-Джерси, прокляла рождение своего тринадцатого ребенка. Рожденное как причуда природы, это существо с крыльями летучей мыши и парнокопытными с тех пор терроризирует этот район. Наблюдения стали настолько массовыми, что ходят слухи, что зоопарк Филадельфии объявил награду в размере 10 000 долларов за поимку зверя.

Чупакабра

Говорят, что это легендарное чудовище бродит лесами, полями и напоминает собаку размером с медведя с шипами на спине и светящимися глазами. Он может летать и сосет кровь крупного рогатого скота и другого домашнего скота. На самом деле, название «чупакабра» буквально переводится как «козосос».

Хэллоуин 2023: страшные легенды freepik.com

Облизанная рука

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Эта жестокая городская легенда изображает испуганную молодую девушку, которая впервые ночует дома одна. Пытаясь заснуть, она слышит зловещий шум капель, доносящийся из ее ванной. Слишком напуганная, чтобы что-то расследовать, она сворачивается калачиком под одеялом и наклоняется, чтобы найти утешение в своей верной собаке, которая облизывает ее руку с пола. На следующее утро она решает исследовать странный звук и обнаруживает, что ее любимое домашнее животное убито, а на стене ванной комнаты кровью написано ужасное сообщение: «Люди тоже могут лизать руки».

Хэллоуин 2023: страшные легенды freepik.com

Крюк

Эта жуткая городская легенда рассказывает историю серийного убийцы с крюком вместо руки. Этот слэшер нападал на пары в припаркованных машинах в отдаленных районах. Однажды пара услышала скрежет в дверь своей машины и в страхе уехала. Когда они оказались на безопасном расстоянии, они вышли, чтобы осмотреть машину, и обнаружили, что в двери застрял крюк серийного убийцы.