Рецепт запеченного камамбера на Хэллоуин

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Автор: Сайко Леся

Очень просто сделать кондитерскую оболочку для вашего камамбера, затем запечь и подать теплым с другими сырами, обмакивая хлеб или крекеры, фрукты и закуски. Это ваша охлаждающая сырная тарелка, так что повеселитесь!

Ингредиенты:

Упаковка 320 г готового слоеного теста с пониженным содержанием жира

1 среднее яйцо, взбитое

круглый камамбер, упаковка 250 г

2 крекера в виде съедобных глаз (по желанию)

2 хлебные палочки со съедобными глазами (по желанию)

Способ приготовления:

Разверните тесто и отрежьте две трети. Раскатайте немного тоньше, чтобы было достаточно места для заворачивания сыра, затем смажьте яйцом. Положите камамбер в середину; заверните тесто и покройте сыр по бокам и крепко защипните, чтобы запечатать. Переверните так, чтобы аккуратная сторона оказалась сверху. Разрежьте оставшееся тесто на полоски, смажьте яйцом, затем заверните и приклейте их сверху и по бокам для эффекта «мумии». Накройте и охладите в течение 20 минут.

Разогрейте духовку до 220°C, конвекция 200°C. Смажьте тесто еще раз взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.

Украсьте запеченный сыр съедобными глазками и подавайте с крекерами и хлебными палочками по желанию.

Совет: используйте то, что у вас есть! Хрустящий хлеб и хлебные палочки подойдут так же хорошо, как и крекеры.