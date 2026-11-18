Рецепт пасты с грибами и соевым маслом
Приготовьте вкусную пасту, используя ингредиенты из вашего шкафа.
Рецепт пасты с грибами и соевым маслом, realfood.tesco.com
Добавьте спагетти и грибы в шелковистый соус из соевого соуса, масла и чеснока.
Ингредиенты:
- 200 г спагетти
- 1 ст.л. оливкового масла
- 250 г каштановых грибов, мелко нарезанных
- 1 ч. л. паприки
- 40 г несоленого масла
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанных
- 3 ст. л. соевого соуса с пониженным содержанием соли
- горсть петрушки, крупно нарезанной
- Пармезан, мелко натертый, для подачи (по желанию)
Способ приготовления:
Доведите кастрюлю с подсоленной водой до кипения и варите спагетти в течение 10–12 минут до готовности.
Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне и добавьте грибы. Жарьте около 5-7 минут до золотисто-коричневого цвета, затем приправьте черным перцем и добавьте паприку.
Убавьте огонь до среднего или слабого, добавьте масло и чеснок и постоянно помешивайте, чтобы чеснок не подгорел.
Добавьте соевый соус и 2-3 ст. л. воды из-под пасты, чтобы получился шелковистый соус, затем добавьте приготовленную пасту. Перемешайте и посыпьте петрушкой и пармезаном, если используете, перед подачей.