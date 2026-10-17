ТОП-10 комедий, после просмотра которых ощущается стыд и неловкость

Шоу Али Джи, Офис, Умерь свой энтузиазм и еще 7 проектов – это подборка комедийных сериалов, которые сложно просмотреть (но оно того стоит).

Некоторые комедии заставляют вас смеяться, а некоторые заставляют отвести взгляд, но лучшие комедийные шоу делают и то, и другое.

В комедии существует множество поджанров, от фарса до черной комедии и многого другого, но одна из самых известных – и относительно новых форм юмора, продвигаемая такими шоу, как оригинальная британская версия "Офиса", – это кринжовая комедия. Этот жанр во многом опирается на социально неловкие и невероятно некомфортные ситуации. Криндж-комедия часто использует своего рода псевдо- или полноценный псевдодокументальный стиль, чтобы вовлечь зрителей в шоу и заставить их почувствовать себя еще ближе к неловкости.

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Одним из стилистических элементов криндж-комедии является разрушение четвертой стены, когда персонаж смотрит прямо в камеру, как будто – в глаза зрителю, а иногда даже разговаривает с аудиторией. Есть много фантастических комедийных шоу, таких как "Парки и зоны отдыха", которые немного неуклюжи, глупы но и веселы. Кроме того, некоторые шоу настолько утомительны, что иногда их бывает трудно или даже невыносимо выдержать.

Будь то псевдодокументальный фильм, выходки сварливого старика-невротика или неуклюжей группы офисных коллег – вот десять самых отвратительных комедийных шоу, которые сложно осилить, но они того стоят.

Обзор/Review

Форрест Макнейл (Энди Дейли) – критик, который занимается рецензированием всего, что просит аудитория, и это не обычно повседневные вещи. В "Обзоре" он дает жизненному опыту оценку из 5 звезд, и этот опыт варьируется от употребления в пищу непристойного количества чего-либо, развода с женой или даже убийства. В его радостном стремлении испробовать все, что ему попадалось, жизнь героя практически разрушается, и он становится по своей сути нестабильным.

"Обзор" невероятно трудно вынести, поскольку Макнейл продолжает серию саморазрушительных жизненных экспериментов, и все это ради того, чтобы оставить рецензию.

Нэйтан для тебя/Nathan For You

В сериале "Нэйтан для тебя" главную роль играет Нэйтан Филдер, который помогает владельцам малого бизнеса омолодить их компании с помощью абсурдных и часто неосторожных схем. От помощи голливудскому сувенирному магазину в привлечении покупателей, организовав съемки фильма, до помощи обычному парню, выдавая себя за него и совершая смертельный подвиг ради благотворительности, просто для того, чтобы подменить настоящего парня самим собой и позволить настоящему парню насладиться признанием быть общенациональным героем. У Нэйтана обезоруживающий характер и он скромен. С каждым начинанием ему удается создавать неловкие и смущающие ситуации. Хотя все это может выглядеть грубо, но шоу все-таки стоит посмотреть целиком.

Канк на Земле/Cunk on Earth

Филомена Канк, пожалуй, самый сухой персонаж из когда-либо придуманных. В исполнении Дайаны Морган Канк – вымышленная телеведущая, которая впервые появилась в новостном шоу Weekly Wipe, а затем вела многочисленные специальные передачи BBC в псевдодокументальном стиле в своем уникальном репортерском стиле, часто освещая конкретные темы, такие как Шекспир или история Великобритании.

В своем дебютном фильме на Netflix "Канк на Земле" Филомена Канк дает нам возможность взглянуть на историю человечества. Она берет интервью у блестящих историков со своей преувеличенной наивностью, грубыми, резкими и часто незрелыми вопросами. Ее поведение настолько невозмутимо, что любой собеседник всем сердцем ей верит, независимо от того, насколько непристойным или ребяческим является вопрос, что действительно усиливает фактор передергивания. "Канк на Земле" дарит зрителям одни из самых неловких и истеричных моментов на телевидении. Вы не только будете съеживаться и смеяться, но и сможете кое-чему научиться.

Шоу Али Джи/Da Ali G Show

Легендарный и плодовитый Саша Барон Коэн наиболее известен своими ролями в кино, такими как Борат и Бруно, но его прорывной ролью стал образ Али Джи в "Шоу Али Джи".

Али Джи – это стереотип хип-хопа с сильно преувеличенными британскими афрокарибскими и городскими американскими манерами. Он брал интервью у любого, от известных ученых (и их невероятно расстраивало то, что он не понимает, что быть Homo Sapien не означает, что он гей) до таких знаменитостей, как Дональд Трамп, где Али Джи пытается объяснить ему свою идею перчатки для удобного поедания мороженного. Каждое интервью чрезвычайно неловкое и истеричное, поскольку Али Джи не перестает удивлять тем, насколько некомфортно он может заставить кого-либо себя чувствовать.

Шоу Эрика Андре/The Eric Andre Show

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"Шоу Эрика Андре", вероятно, было бы единогласно признано самым безумным, маниакальным и непристойным ток-шоу в истории телевидения. Эрик Андре ведет шоу Эрика Андре, куда, как и любое другое шоу, он приглашает знаменитостей. Единственная разница в том, что он делает все возможное, чтобы привлечь знаменитостей, которые ничего не знают о том, что на самом деле представляет собой шоу, заставляет их ожидать чего-то странного, а затем делает такие вещи, как разбивание стола вдребезги, стрельбу в незнакомца и вызывание рвоты, в результате чего некоторые знаменитости даже уходят с отвращением. Шоу пронизано зарисовками совершенно безумного уличного актерского мастерства Андре, разбиванием полицейских машин и созданием одних из самых запоминающихся и неловких моментов в истории телевидения. Это приобретенный вкус, а не элегантный, но если вы можете справиться с огромным количеством кринжа, то это будет смотреть до абсурда смешно.

Я думаю, тебе следует уйти/I Think You Should Leave

Тим Робинсон какое-то время снимался в комедии и всегда был веселым. У него был короткий опыт работы в качестве исполнителя и сценариста в "Субботним вечером в прямом эфире", затем актер снялся в "Детройтерах" с коллегой по фильму Сэмом Ричардсоном. Комедийный дуэт, наконец, сломал шаблон и нашел спутник своего съеживающегося комедийного тона в комедийном скетч-шоу "Я думаю, тебе следует уйти". Некоторые наброски с самого начала просто смешны, но многие начинаются с мягких ситуаций, которые постепенно перерастают в неловкий момент, что затем превращается во что-то совершенно абсурдное и настолько неудобное, что доходить до конца наброска больно. Тем не менее, вы попадаете туда, потому что, как бы неловко вы ни чувствовали себя, кульминация каждого скетча всегда истерична.

Задержка развития/Arrested Development

Имея одно из самых больших культовых поклонников на телевидении, ситком "Задержка развития" добился успеха не потому, что был ординарным. В нем рассказывается о богатой и хаотичной семье Блутов с их единственным компетентным сыном Майклом, который пытается разобраться с невзгодами родни. "Задержка развития" не так настойчиво, как другие, полагается на шокирующую комедию ради смеха, но в ней есть свои моменты. Каждый персонаж привносит свой уникальный стиль неловкости. В то время как многие из этих шоу носят эпизодический характер, "Задержка развития" имеет постоянное повествование, которое запирает вас и удерживает интерес.

Офис/The Office

"Офис" признан одной из самых революционных комедий всех времен. Хотя оригинальная британская версия Рикки Жерве и Стивена Мерчанта массово популяризировала этот стиль кринжовой комедии, в ней было гораздо больше как невозмутимости, так и иногда головокружительной неловкости, чем в ее американской преемнице. В американской адаптации "Офиса" энергичный Майкл Скотт в исполнении Стива Карелла воплотил в жизнь мир, полный причудливых, веселых, идиотских и неприятных моментов, которые определили жанр кринжовых комедий и открыли шлюзы в США для многих других в том же духе.

В то время как на британской версии, возможно, труднее удерживать взгляд, американская вызывает немного меньшее раздражение, но все же достаточно дискомфортна, чтобы заставить вас сомневаться в том, сможете ли вы продолжать просмотр.

Благодаря уникальным и веселым отношениям и внутрислужебным распрям, динамика "Офиса" постоянно меняется, вызывает смех и заставляет хотеть большего.

Дрянь/Fleabag

Сериал "Дрянь", автором сценария которого стала Фиби Уоллер-Бридж и сыграла в нем главную роль – это то, что многие считают современным шедевром съеживаемости и грубого юмора. "Дрянь" вращается вокруг сексуально зависимой и депрессивной женщины, которая просто пытается найти равновесие в своей жизни. Уоллер-Бридж великолепна в главной роли, а сценарий настолько выдающийся, что сериал получил четыре премии "Эмми". Но не позволяйте всей шумихе затмевать тот факт, что эта непристойная история о молодой женщине, живущей греховной жизнью и влюбившейся в проповедника, настолько некомфортна, что у зрителя возникнут сомнения относительно того, сможет ли он продолжать смотреть. "Дрянь" длится два сезона; это трогательная, вдохновляющая, мрачная, суровая и прекрасно рассказанная история, обернутая красивым бантиком из сексуального юмора и разрушения четвертой стены.

Умерь свой энтузиазм/Curb Your Enthusiasm

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Большинство не станет утверждать, что "Сайнфелд" – величайшая комедия всех времен. Что ж, соавтор Ларри Дэвид продолжил классический сухой невротический юмор "Сайнфельда", но значительно усилил его в "Умерь свой энтузиазм".

Шоу вращается вокруг Ларри Дэвида, играющего самого себя в Лос-Анджелесе и просто живущего жизнью, говоря все, что он, черт возьми, хочет. Все, что люди могут подумать, но не хотят сказать Ларри, не перевешивает это. Излишне говорить, что шоу создает дискомфорт момент за моментом, и каждый момент смешнее другого. Ларри бесчувственен и невротичен, во многом похож на Джорджа Костанцу, и может сделать даже самые обычные повседневные ситуации ужасно неудобными и веселыми. За двенадцать сезонов Ларри еще не закончил следить за тем, чтобы весь мир точно знал, что у него на уме.

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