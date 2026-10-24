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ТОП ретрофильмов, которые вводят в приятную ностальгию

От фильмов с однофамильцами Хепберн до За двумя зайцами, фэнтези о пане Кляксе и Космической одиссеи Кубрика – все в нашей подборке.

Автор: Дмитрий Сыч
ТОП ретрофильмов, которые вводят в приятную ностальгию
"Большой", "За двумя зайцами" и "Римские каникулы"
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Те, кто любит погружаться в ностальгию – щекотать себя приятными воспоминаниями со щепоткой грусти, находят утешение в ряде вещей. В большинстве своем склонные к ностальгии люди ищут радость во всем, что связано с их молодостью, хорошими годами. Но колорит кроется не только, например, в фотографиях из старого альбома, граммофоне или книге с дарственной надписью. Отзвук далеких лет (часто – значительно старше ностальгирующих) кроется и в старых кинолентах. Ведь кино консервирует эпохи, фиксируя стиль одежды и причесок, интерьеры и экстерьеры, популярную продукцию и услуги определенного времени. Поэтому столь приятно посмотреть фильм, щедро наполненный всем этим. И к таким лентам хочется возвращаться снова и снова. Это, очевидно, также отличает их от проходных современных фильмов, которые по разным причинам так и не зацепились в памяти.

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Именно о ностальгических лентах речь пойдет ниже. Со звездами старого Голливуда и советского кинематографа. Движущиеся изображения, которые вместе со шармом старины дарят тепло и наслаждение, придают уют и делают нас улыбчивыми.

Лето/Summertime (1955)

Кроме старого Голливуда, в этом фильме – еще одно из самых романтичных мест на планете – старинная Венеция. В мелодраме Дэвида Лина по пьесе Артура Лорентса "Время кукушки" с Кэтрин Хепберн и Россано Брацци немолодая американка приезжает в Венецию. И хотя каждый вечер город наполняется весельем, ей там одиноко.

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Как-то в кафе действующее лицо пересекается с итальянцем, которого потом видит в одном из магазинов антиквариата. Между ними вспыхивает искра. Вот только мужчина этот женат...

За двумя зайцами (1961)

Из очаровательной Венеции – в прекрасный Киев 1960-х. Украинский советский фильм по мотивам пьесы Михаила Старицкого – это незабываемая история об обанкротившемся забавном цирюльнике Свириде Голохвостом. Он надеется восстановить свое состояние с помощью выгодного брака. В то же время сердце мужчины млеет по другой.

В советское время лента демонстрировалась на русском языке. Но первичная ее версия – украиноязычная. Входит в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино, созданного после опроса представителей национального и международного кинокритического сообщества Национальным центром Александра Довженко.

Римские каникулы/Roman Holiday (1953)

"Если хотите хорошо провести вечер, откупорите бутылочку хорошего вина, обнимите возлюбленную и посмотрите любимые "Римские каникулы"", – отзываются в сети о ленте с Одри Хепберн и Грегори Пеком.

Это также история со странствующим шармом. И снова речь идет об итальянском городе. Хепберн воплотила в ней прибывшую в Рим представительницу монаршей семьи. После официальных хлопот женщина тайком проскальзывает на прогулку по городу. Во время променада она знакомится с американским репортером.

Академия пана Кляксы/Akademia pana Kleksa (1984)

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От мелодрам со взрослыми – до детства с его сказочностью. Лента польского кинорежиссера Кшиштофа Градовского по мотивам одноименной повести Яна Бжехвы. Ей предшествовал фильм "Приключения принца Матеуша", а продолжение – это "Путешествия пана Кляксы".

В центре сюжета – 10-летний Адас, считающий себя неудачником. Ему не терпится пережить увлекательное приключение. И вот малышу встречается болтливый скворец Матеуш, который ведет мальчика в Академию пана Кляксы Там с ним действительно происходит ряд удивительных приключений.

Большой/Big (1988)

А в этой американской комедии конца 1980-х детство и взрослая жизнь пересекаются. 13-летний Джошуа – закомплексованный подросток, предпочитающий как можно быстрее повзрослеть. И его желание исполняет магический игровой автомат. Просыпается мальчик молодым Томом Хэнксом, у которого завязывается служебный роман.

Космическая одиссея 2001/2001: A Space Odyssey (1968)

Космическая ностальгия – отдельный раздел ностальгических фильмов. Разве не интересно наблюдать за тем, как несколько десятилетий (и более) назад кинодеятели представляли будущее? Громадные квадратные кнопки на "суперсовременных" компьютерах, видеообщение с помощью киноскопных телевизоров – все это сейчас вызывает улыбку, а когда-то казалось чем-то невероятно фантастическим и продвинутым. Однако не только этим цепляют такие ленты.

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"Космическая одиссея" Стэнли Кубрика – это научно-фантастическая лента, которую теперь с уверенностью можно окрестить ностальгическим футуризмом. В ней говорится о появлении на Земле и за ее пределами загадочных черных монолитов, которые, по сюжету, оказали значительное влияние на развитие человечества и жизнь на планете. Также показана космическая экспедиция к одому из этих объектов, в ходе которой искусственный интеллект космического корабля решает: цель миссии важнее экипажа.

Ранее мы писали о лучших фильмах про религию и священников, которые затрагивают ряд тем, связанных с верой и представителями церкви.

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Теги:
фильмы, кино, лучшие фильмы, Римские каникулы, Том Хэнкс, Одри Хепберн, Стэнли Кубрик, Космическая одиссея, ностальгия, ностальгие

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