Лучшие черные комедии-сериалы всех времен – ТОП-12 для запойного просмотра

Грызня, Барри, Белый лотос, Конь БоДжек и другие – веселые и хмурые шоу, которые гарантированно заинтересуют зрителей.

Черные комедии – жанр кино и телевидения, который может понравиться не всем из-за своего деликатного характера. Этот контент можно считать оскорбительным и неуместным для некоторых зрителей, что усложняет понимание жанра. Однако, несмотря на свой противоречивый характер, рассказы, в которых много черного юмора, продолжают оставаться одними из самых интересных и популярных как в кино, так и на телевидении.

Лучшие мрачные комедийные шоу – это замечательные и остроумные произведения, которые умным и интересным образом раздвигают границы жанра. Чтобы отметить этот специфический тип юмора, часто включающий элементы трагедии, мы собрали одни из лучших сериалов мрачной комедии, на которые стоит обратить внимание: от менее известных многосерийников, таких как "Ты худший", до мультсериалов, таких как "Конь БоДжек".

Конец долбаного мира/The End of the F***ing World (2017–2019)

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В главных ролях – Алекс Лоутер и Джессика Барден. Сериал, основанный на графическом романе Чарльза Форсмана, представляет зрителям нетрадиционную темную комедию, изображая невероятную связь между двумя странными подростками, когда они отправляются в путешествие, чтобы найти отца Алиссы.

Хотя "Конец долбаного мира" был недолгим и включал всего два сезона, этот комедийный сериал Джонатана Энтвисла стоит внимания. Зрителям предложена инновационная драма взросления с комическими элементами, которые поднимают ее на более высокую позицию. Имея дело с такими серьезными темами, как сексуальное насилие и травма поколения, шоу включает в себя безупречный сюжет и потрясающую операторскую работу, что помогает сделать просмотр еще более приятным.

Ты худший/You're the Worst (2014–2019)

Сосредотачиваясь на двух токсичных и саморазрушающих личностях (Крис Гир и Ая Кэш), пытающихся построить отношения после того, как влюбились друг в друга, сериал Стефана Фалька "Ты худший" – это очень увлекательная и часто веселая черная комедия, а также прекрасный выбор для любящих темные ромкомы.

Идеально обрабатывая деликатные темы и демонстрируя точное изображение депрессии, этот совершенно достойный похвалы сериал 2014 года гарантировано подарит зрителям щедрое количество смеха. В то же время он проливает свет на серьезные вопросы свежим, инновационным образом. Несмотря на то, что это шоу часто забывают, "Ты худший", безусловно, стоит внимания, особенно благодаря своему интересному рассказу и тому, как в нем изображены любовь, счастье и дружба.

Грызня/Beef (2023)

Комедийный сериал A24 "Грызня" с замечательной игрой двоих главных актеров был одним из наиболее принятых в прошлом году телесериалов. Захватывающее короткое шоу, созданное Ли Сон Джин, заслуживает ряда хороших отзывов. В сериале снялись талантливые Стивен Юн и Али Вонг в ролях Дэнни Чо и Эми Лау, противостоящих друг другу после ДТП с катастрофическими последствиями.

Как согласятся критики, эта странная история о взаимном уничтожении действительно кажется глотком свежего воздуха. Благодаря инновационной основе, "Грызня" одинаково веселит, волнует и трогает. К тому же шоу 2023 также касается многих актуальных тем с комедийным шлейфом, в частности – мести, семьи, сложного религиозного опыта и психического здоровья.

Что мы делаем в тени/What We Do in the Shadows (2019– )

Самый популярный сериал о паранормальных явлениях от Джемейна Клемента знакомит зрителей в документальном стиле с четырьмя необычными вампирами (Кайван Новак, Мэтт Берри, Анастасия Деметриу и Марк Прокш), которые пытаются справиться с повседневными аспектами современной жизни. Это после того, как они вместе прожили сотни лет на Стейтен-Айленде. Сериал основан на одноименном художественном фильме Клемента и Тайки Вайтити.

Несомненно, этот готический телесериал и его не менее удивительный полнометражный предшественник является невероятно увлекательными часами перед экранами. Что этому псевдодокументальному шоу о вампирах 2019 года удается лучше всего, так это придать веселый сатирический взгляд на жанр с увлекательным многослойным сценарием, который тщательно исследует важность принятия.

Барри/Barry (2018–2023)

С прошлогодней премьерой последнего сезона эта очень развлекательная темная комедия под руководством Билла Хадера также является сериалом, который вы хотите иметь в своем списке просмотра, если ищете отличные темные комедии. В нем рассказывается о беззаботном убийце со Среднего Запада, который переезжает в Лос-Анджелес на работу, но в итоге оказывается втянутым в сцену театрального искусства города.

"Барри" – веселый драматический сериал Алека Берга и Билла Хейдера. Несомненно, это забавный многосерийник, который заставит вас плакать от смеха. Однако, кроме комедийных моментов, лучшие эпизоды "Барри" гарантированно заинтересуют зрителей и другим. Хотя, как и многие сериалы, попадающие в эту категорию, "Барри" не воспринимается слишком серьезно. В нем представлено хорошо продуманное исследование характера, отражающее вечное желание измениться.

Белый лотос/The White Lotus (2021– )

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Белый лотос начался мощно. Его популярность еще больше возросла после выхода второго сезона (пожалуй, лучшего на сегодняшний день). Телешоу-антология Майка Вайта, которое стоит посмотреть, породило бесчисленное количество веселых интернет-мемов. Оно рассказывает о неделе из жизни разнообразных гостей и персонала, оказывающихся на эксклюзивном курорте.

Острая социальная сатира Вайта не оставит равнодушным. "Белый лотос" является провокационным и реалистичным, и он побуждает к размышлению посланиями о власти, морали и состоятельности. Сериал, получивший премию "Эмми", обязателен к просмотру, хотя бы только из-за его главной песни и невероятной актерской игры.

Пип-шоу/Peep Show (2003–2015)

Этот широко известный британский телесериал начинается с того, что два 20-летних соседа по комнате, Марк (Дэвид Митчелл) и Джез (Роберт Уэбб), двигаются по повседневной жизни и пытаются справиться с тем, что, кроме своей жизни, которая далека от нормальной, не имеют ничего общего.

Сериал от Джесси Армстронга, который признан многими энтузиастами телевидения одной из лучших черных комедий в истории, стоит посмотреть, особенно если вы фанат "Наследников" (также фантастического продукта, созданного Армстронгом).

В "Пип-шоу", безусловно, очень интересном, хорошо написанном и хорошо сыгранном, представлены такие известные лица, как Оливия Колман в одной из ее самых памятных и ранних ролей. Его выделяет то, как он фиксирует грязные реалии обыденной жизни.

Дрянь/Fleabag (2016–2019)

Это шоу Фиби Уоллер-Бридж посвящено горю и травме. Зрители следят за саркастическим и остроумным рассказчиком, известным как Флибег/Дрянь, когда она движется по жизни, пытается справиться с трагедией и исцелиться. Единственная проблема заключается в том, что, как и некоторые из нас, Флибег мгновенно отвергает любого, кто пытается ей помочь.

Подобно "Белому лотосу", "Дрянь" был гениальным сериалом с самого начала. Неоспоримо и то, что вторая его часть привлекла внимание многих. Эндрю Скотт, играющий привлекательного священника, также известного как любовный интерес главной героини, может иметь к этому какое-то отношение. Благодаря безупречно исполненному замыслу и замечательной актерской игре, горько-сладкая черная комедия размышляет о самолюбии и признании, "современном феминизме" и несчастливых браках.

It's Always Sunny in Philadelphia/В Филадельфии всегда солнечно (2005– )

Созданный Робом Макелхенни и Гленном Хавертоном "В Филадельфии всегда солнечно" – ценный комедийный сериал. В центре сериала – пятеро друзей (Дэнни Девито, Чарли Дэй, Роб Макелхенни, Кейтлин Олсон и Гленн Ховертон), владельцы ирландского паба в Филадельфии, и их повседневная жизнь.

Юмор сериала темный, как ночь. Вряд ли есть какая-нибудь серьезная тема, о которой бы действующие лица не пошутили в какой-то момент, поэтому невозможно не удивляться, как он не вызывал больше споров. Одно можно сказать наверняка: "В Филадельфии всегда солнечно", конечно, не для всех. Кроме того, сериал сумел привлечь многих, оставшись одним из самых популярных в своем жанре. Фактически, он является рекордсменом как самый продолжительный на сегодняшний день ситком.

Пацаны/The Boys (2019– )

Одно из лучших темных комедийных шоу, ныне транслируемых. Оно стало настолько успешным, что даже создало почти такой же замечательный спин-офф "Поколение Ви/Gen V".

Действие сериала разворачивается во вселенной супергероев, где люди со сверхспособностями становятся любимцами публики и принадлежат мощной корпорации, которая агрессивно продает и монетизирует их. Однако за пределами своего героического вида большинство из этих личностей, которых часто обожают, высокомерны и продажны.

Предоставляя ценный социальный комментарий и сатиру о том, как общество наполнено злоупотребляющими властью людьми, сериал "Пацаны" не боится затрагивать противоречивые темы, часто раздвигая границы для представления человеческой аморальности и предоставляя циничный взгляд на мир. Это блестящий, свежий и обязательный для просмотра представитель супергеройского жанра с увлекательными моментами.

Наследники/Succession (2018–2023)

Этот потрясающий темно-комедийный сериал рассказывает историю семьи Рой (преимущественно братьев и сестер Рой, которых играют Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин и Алан Рак), которые руководят международным медиа-развлекательным конгломератом Waystar RoyCo и борются за контроль над бизнесом после того, как здоровье патриарха семьи (прекрасно сыгранного Брайаном Коксом) медленно угасает.

Шоу Армстронга немало рассказывает о том, насколько невероятно развращенными могут быть безумные богачи, но "Наследники" также проливают яркий свет на несчастливые семьи и шрамы, которые они оставляют после себя. После завершения четырех фантастических сезонов можно с уверенностью сказать, что сатирическая черная комедия-драма высоко оценена и, безусловно, является одним из лучших сериалов HBO, а также одним из лучших многосерийников последнего времени.

Конь БоДжек/BoJack Horseman (2014–2020)

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Действие оригинального сюрреалистического, смешного и трагического шедевра Netflix разворачивается преимущественно в Голливуде. Персонажи – антропоморфная лошадь по имени БоДжек, озвученная Уиллом Арнеттом. Боджек – увядшая звезда ситкома 1990-х, который надеется снова снискать актуальность, поручив писательнице-призраку (Элисон Бри) написать его биографию.

Сериал Рафаэля Боба-Ваксберга удивительно привлекателен, он содержит немало комедийных элементов, а также насыщен драматическими моментами, поскольку БоДжек углубляется в такие важные темы, как депрессия и зависимость. Учитывая это, это, безусловно, анимационный сериал, созданный для взрослых и, вероятно, не для всех. Кроме того, "Конь БоДжек" безоговорочно остается одним из самых любимых шоу с черным юмором, получив три номинации на премию "Эмми".

Ранее сообщалось о подборке комедий, которые стыдно просматривать. Это, например, "Шоу Али Джи", "Офис" и "Умерь свой пыл".