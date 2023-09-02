ТОП-10 самых раздражающих персонажей сериалов, на которых невыносимо смотреть

Дон Саммерс из Баффи, Джеймс Херли из Твин Пикса, Дженис Сопрано из Клана Сопрано и прочие – никто не раздражает больше, чем они.

Если в телешоу хорошо написанные и запоминающиеся персонажи, оно, скорее всего, будет продолжаться долгие годы, поскольку зрители будут продолжать просить о новых появлениях этих интересных героев. С другой стороны, одного плохого персонажа может быть достаточно, чтобы сделать шоу практически невыносимым.

Есть особый тип персонажей, который сложно классифицировать – раздражающий персонаж. Иногда его намеренно добавляют в многосерийник, чтобы по той или иной причине раздражать. В других случаях эти действующие лица просто плохо написаны, и в результате зрителям их трудно терпеть. На Reddit пользователи постарались указать, кого они считают самыми утомительными персонажами в сериалах.

10 – Эрлих Бахман – Силиконовая долина (2014–2019)

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Эта всеми любимая комедия HBO – история инженера из Кремниевой долины и его усилий привести свою компанию к созданию революционных технологий. Эрлих (его играет Ти Джей Миллер), один из главных героев сериала, – высокомерный предприниматель, владеющий 10 % компании главного героя.

Отталкивающая личность Эрлиха во многом преднамеренна, что свидетельствует о том, каким придурком он часто может быть. Как отмечает пользователь Lemon86st, "в этом и суть", и многие фаны считают, что Кремниевая долина уже никогда не была прежней после ухода этого персонажа.

9 – Честер "Зигги" Соботка – Прослушка (2002–2008)

"Прослушку" канала HBO часто называют одним из величайших телешоу всех времен, и нетрудно понять, почему. Он напряженный, превосходно написанный и полный запоминающихся выступлений. Хотя его второй сезон является одним из лучших в сериале, есть кое-что, что действует на нервы многим зрителям – присутствие Зигги.

Как и все персонажи "Прослушки", Зигги Джеймса Рэнсона очень хорошо написан и многое добавляет к повествованию. При этом такие люди, как пользователь ex1machina, находят его "невероятно раздражающим и разочаровывающим", что важно для того, чтобы кульминация его сюжетной линии была такой же мощной, как она есть.

8 – Крейг Миддлбрукс – Парки и зоны отдыха (2009–2015)

Поклонники согласятся, что "Парки и зоны отдыха" – один из лучших ситкомов, когда-либо созданных. Звездный состав веселых комедийных актеров, включая великого Билли Эйхнера, безусловно, является одной из причин. К сожалению, его персонаж далеко не так любим.

Крейг, по сути, один из самых ненавистных второстепенных персонажей в "Парках и зонах отдыха". По словам таких фанов, как пользователь Pugduck77, он может "испортить любой эпизод, в котором участвует". Сотрудник, переведенный из Иглтона, Крейг постоянно использует свое положение как возможность проявить себя громко и самоуверенно, что не очень понравилось многим зрителям.

7 – Роланд Шитт – Бухта Шитта (2015–2020)

Знаменитый канадский ситком, созданный звездами Дэном и Юджином Леви, "Бухта Шитта" рассказывает о богатой семье, которая внезапно оказывается разоренной и вынуждена переехать за город, где она когда-то купила имущество ради шутки. Пожалуй, самым спорным персонажем является Роланд Шитт в исполнении Криса Эллиота – эксцентричный мэр города.

Нужно отдать должное там, где это необходимо: Эллиотт – феноменальный комедийный актер, и он делает с персонажем Роланда именно то, что требует от него сценарий. Несмотря на это, пользователи Reddit, такие как kamiwak, считают, что "он портит каждую сцену, в которой участвует". Если вы можете спокойно смотреть и наслаждаться, наблюдая, как он портит каждую ситуацию, в которой оказывается, вы получите кучу удовольствия от этого персонажа. В противном случае он заставит вас бесконтрольно съеживаться.

6 – Дон Саммерс – Баффи – истребительница вампиров (1997–2003)

"Баффи – истребительница вампиров" следует за главной героиней, одной из лучших главных героинь сверхъестественных подростковых шоу, поскольку она посвящает свою жизнь отражению злых сил. В пятом сезоне шоу на сцену вышла сестра Баффи Дон (Мишель Трахтенберг), что не понравилось фанам.

Предыстория Дон, безусловно, делает ее свежим и интересным дополнением к последнему разделу шоу, но этого недостаточно, чтобы искупить ее репутацию в глазах зрителей. Она плаксивая, глупая, постоянно подвергает себя опасности, ее нужно спасать и (как говорится в недавно удаленном аккаунте) сценарий не сделал ничего, чтобы "помочь ей стать правдоподобным и детализированным персонажем". Из-за этого ее обычно считают одним из самых неприятных персонажей сериала.

5 – Дебби Галлахер – Бесстыдники (2011–2021)

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Отмеченный наградами сериал "Бесстыдники" – это история мужчины-алкоголика, живущего в постоянном ступоре, в то время как его шестеро детей живут по полной. Одна из этих детей, Дебби Галлахер (Эмма Кенни), является одним из наименее любимых персонажей.

"Бесстыдники" – это сериал, нафаршированный фантастическими персонажами, которые настолько же веселы, насколько и драматически убедительны, но Дебби просто не соответствует стандартам других. По мнению таких зрителей, как пользователь TeHNyboR, она слишком "эгоистичная, эгоцентричная и вообще ужасная личность".

4 – Джеймс Херли – Твин Пикс (1990–2017)

Дэвида Линча называют одним из величайших американских режиссеров последнего времени, совершившим революцию в киноиндустрии. Он отредактировал кинематографический сюрреализм, как это не удалосб ни одиному другому современному режиссеру. Неудивительно, что мастер снял одно из самых известных и любимых телешоу в истории американского телевидения – "Твин Пикс".

Джеймс Херли в исполнении Джеймса Маршалла – тайный парень убитой Лоры Палмер, и фаны его не особенно любят. Пользователи Reddit, такие как Ironzorak, согласны с тем, что "все в нем ужасно", каким бы забавным ни был его раздражающий характер.

3 – Джина Линетти – Бруклин 9-9 (2013–2021)

В веселой детективно-криминальной комедии "Бруклин 9-9" зрители следят за 99-м участком Бруклина и дурацкими махинациями, в которые ввязываются его красочные детективы. Джина, гражданский администратор участка, является наименее любимой частью шоу для многих зрителей.

Джина настроена язвительно, самовлюбленно и не извиняется по этому поводу. Как отмечает пользователь Transatlanticaccent, "идея о том, что кто-то столь профессиональный, как Холт, будет держать ее при себе, абсурдна". Она груба, постоянно пристает к Терри, и, мол, обычно очень трудно смотреть сцены, в которых она участвует.

2 – Дженис Сопрано – Клан Сопрано (1999–2007)

"Клан Сопрано" HBO вполне может стать самым важным и влиятельным шоу в истории американского телевидения. Он произвел революцию в индустрии, раздвинув границы того, что можно показывать на экранах. Но даже в таком новаторском сериале могут быть раздражающие персонажи. Дженис (Аида Туртурро) – один из них.

Для Дженис очень важно быть такой невыносимо ужасной, и Туртурро великолепно справляется с этой задачей. Однако это не мешает таким фанам, как пользователь 26run2, высказывать в сети свою ненависть к ней, называя ее одним из "самых ненавистных телевизионных персонажей, с которыми доводилось когда-либо сталкиваться".

1 – Скрэппи-Ду – Скуби-Ду

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Скрэппи-Ду настолько все ненавидят, он настолько известен своей несравненной утомляемостью, что на самом деле не нуждается в особом представлении. Однако, несмотря на то, как сильно фанаты Скуби-Ду его презирают, они сталкивались с его присутствием чаще, чем им бы хотелось.

Упрямый племянник Скуби, Скраппи, не просто не боится, но жаждет сразиться со злодеями, которых преследует Mystery Inc. По сути, все сводится к тому, как указывает пользователь goblinindisguise, что Скрэппи обладает "раздражающей детской энергией" и "фундаментально меняет групповую динамику". Большинство фанов его ненавидят, и даже те, кто этого не делает, могут признать, что он не совсем симпатичный.

Ранее мы писали о лучших мини-сериалах этого года. За короткое время можно посмотреть "Человека из Флориды", "Калейдоскоп", "Грызню" и другие шоу.