Какой церковный праздник 13 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает Иверскую икону Божьей Матери, а также му­че­ни­ка Карпа.

Автор: Мельник Анна

В этот день люди приводили баню в порядок.

В пятницу, 13 октября, православные христиане чтят память святого мученика Карпа и Иверскую икону Божьей Матери. Их почитают 13 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 26 октября. 13 октября в Украине и мире празднуют Международный день простого языка, Международный день ветеринарной медсестры, Международный день костюма, День без бюстгальтера и Всемирный день яйца.

С именинами поздравляют носителей имен: Яков, Трофим, Николай, Никита, Иннокентий, Вениамин, Антон, Злата.

Какой церковный праздник 13 октября

Иверская икона Пресвятой Богородицы, которая известна также как Привратница или Вратарница, считается чудотворной. Согласно преданию, ее написал евангелист Лука.

Существует легенда, что впервые эту икону обнаружили в доме благочестивой вдовы. К ней пришли иконоборцы, чтобы уничтожить икону. Когда по ней ударили копьем, образ начал кровоточить. Женщина не позволила забрать святыню, унесла к морю образ и опустила на воду. Икона, стоя, двинулась по волнам.

Сейчас икона хранится в Иверском монастыре в Греции, на священной горе Афон.

Ивер­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри. azbyka.ru

Мученики Карп, Папилла, Агафодор и Агафоника пострадали за веру во времена правления императора Декия в III веке. Карп был епископом, Папилла - диаконом, Агафоника - сестрой Папиллы, Агафодор - рабом Карпа и Папиллы. Когда император узнал, что Карп и Папилла не почитают идолов, то пригласил их к себе и уговаривал отказаться от христианства, однако услышал отказ.

Тогда Декий приказал привязать святых к лошадям и заставить бежать. Агафодор сострадал своим хозяевам, за что его тоже предали пыткам. Во время допроса Папилла рассказал, что лечил людей молитвой. Император приказал ему вылечить больного, но святой предложил пари: если язычники смогут это сделать, то он откажется от Христа. Жрецы колдовали над слепым, но не вылечили. Папилла совершил крестное знамение и помолиться, как сразу человек прозрел.

Многие, увидев это чудо, уверовали во Христа. Правитель же приказал посадить святых в раскаленную печь, однако огонь в ней погас, сохранив мучеников невредимыми. Тогда их всех казнили мечом.

Свя­той му­че­ни­к Карп. azbyka.ru

Традиции и обычаи 13 октября

В этот день отправлялись в баню и парились с настоями из целебных трав, чтобы укрепить здоровье перед зимой.

Если облака красноватого оттенка - ждать дождя.

Если облака быстро передвигаются с юга - к плохой погоде.

Если петух спел вечером - к переменной погоде.

Пасмурная погода - к перемене погоды.

Что нельзя делать 13 октября