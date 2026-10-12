Какой церковный праздник 13 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает Иверскую икону Божьей Матери, а также му­че­ни­ка Карпа.

Автор: Мельник Анна

В этот день люди приводили баню в порядок.

Во вторник, 13 октября, православные христиане чтят память святого мученика Карпа и Иверскую икону Божьей Матери. Их вспоминают 13 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 26 октября.

С именинами поздравляют носителей имен: Яков, Трофим, Николай, Никита, Иннокентий, Вениамин, Антон, Злата.

Какой церковный праздник 13 октября

Иверская икона Пресвятой Богородицы считается чудотворной. Согласно преданию, ее написал евангелист Лука.

Существует легенда, что впервые эту икону обнаружили в доме благочестивой вдовы. К ней пришли иконоборцы, чтобы уничтожить икону. Когда по ней ударили копьем, образ начал кровоточить. Женщина не позволила забрать святыню, унесла к морю образ и опустила на воду. Икона, стоя, двинулась по волнам.

Сейчас икона хранится в Иверском монастыре в Греции, на священной горе Афон.

Мученики Карп, Папилла, Агафодор и Агафоника пострадали за веру во времена правления императора Декия в III веке. Карп был епископом, Папилла - диаконом, Агафоника - сестрой Папиллы, Агафодор - рабом Карпа и Папиллы. Когда император узнал, что Карп и Папилла не почитают идолов, то пригласил их к себе и уговаривал отказаться от христианства, однако услышал отказ.

Тогда Декий приказал привязать святых к лошадям и заставить бежать. Агафодор сострадал своим хозяевам, за что его тоже предали пыткам. Во время допроса Папилла рассказал, что лечил людей молитвой. Император приказал ему вылечить больного, но святой предложил пари: если язычники смогут это сделать, то он откажется от Христа. Жрецы колдовали над слепым, но не вылечили. Папилла совершил крестное знамение и помолиться, как сразу человек прозрел.

Многие, увидев это чудо, уверовали во Христа. Правитель приказал посадить святых в раскаленную печь, однако огонь в ней погас, сохранив мучеников невредимыми. Тогда их всех казнили мечом.

Традиции и обычаи 13 октября

В этот день отправлялись в баню и парились с настоями из целебных трав, чтобы укрепить здоровье перед зимой.

Если облака красноватого оттенка - ждать дождя.

Если облака быстро передвигаются с юга - к плохой погоде.

Если петух спел вечером - к переменной погоде.

Пасмурная погода - к перемене погоды.

Что нельзя делать 13 октября