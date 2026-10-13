Рецепт имбирного печенья с "брызгами крови" на Хэллоуин

Эти страшные имбирные пряники станут отличным дополнением к любому угощению на Хэллоуин.

Автор: Сайко Леся

Сладкие имбирные пряники превращаются в устрашающее угощение с брызгами красной глазури. Простая идея для вечеринки на Хэллоуин — дети будут в восторге, помогая украшать печенье кроваво-красной глазурью.

Ингредиенты:

Для пряничного печенья:

200 г муки

½ ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. молотого имбиря

1 ч.л. молотой корицы

100 г холодного несоленого масла, нарезанного кубиками

75 г светло-коричневого мягкого сахара

1 большой яичный желток

2 ст.л. золотого сиропа

Для глазури:

280 г королевской сахарной пудры

2-3 ст. л. лимонного сока или воды

красный пищевой краситель

Способ приготовления:

Выстелите 2 противня антипригарной бумагой для выпечки. Положите муку, разрыхлитель и специи в кухонный комбайн. Быстро взбейте, добавьте масло и взбивайте, пока смесь не станет похожа на мелкие панировочные сухари. Добавьте сахар и снова взбейте. Смешайте желток и сироп, затем вылейте через воронку при работающем двигателе, пока смесь не начнет собираться в комки. Выложите на слегка посыпанную мукой поверхность, быстро вымесите, сформируйте плоский диск, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1 час.

Разогрейте духовку до 190°C, вентилятор — до 170°C. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности до толщины 5 мм. Вырежьте 28 кружочков с помощью 6-сантиметровой формочки. Осторожно перенесите на 2 противня. Выпекайте 10 минут или пока не подрумянится.

Достаньте из духовки, дайте полностью остыть, а затем переложите на решетку.

Чтобы сделать глазурь, смешайте около двух третей сахарной пудры с 2 ст. л. лимонного сока (достаточно жидкой, чтобы ее можно было легко выдавливать, но чтобы она не растекалась — добавьте больше жидкости/сахарной пудры, чтобы добиться нужной консистенции). Наполните небольшой одноразовый кондитерский мешок (или пакет для заморозки с отрезанным уголком) примерно половиной глазури.

Проведите аккуратные линии по краям печенья (прямо от края), оставьте сохнуть на 10 минут (держите глазурь в миске закрытой, чтобы она не засохла). Добавьте еще немного лимонного сока в оставшуюся глазурь, затем с помощью чайной ложки полейте ею печенье, заполняя им все до линий. Оставьте сохнуть на 20 минут.

Смешайте оставшуюся сахарную пудру с 2 ч. л. воды и достаточным количеством красного пищевого красителя, чтобы получился глубокий цвет крови. Вам нужна жидкая консистенция. Положите печенье на большой кусок фольги, затем с помощью кондитерской кисти или вилки обрызгайте печенье кровяной глазурью. Дайте полностью высохнуть перед подачей.