Ароматный осенний фрукт содержит множество витаминов и помогает бороться с кашлем.

Автор: Мельник Анна

Айва: польза для здоровья, что можно приготовить из необычного фрукта

Айва — близкий родственник яблока и груши, но гораздо менее популярный фрукт, хотя его вкусовые качества и богатый состав точно заслуживают внимания. От спелой айвы исходит душистый аромат. Возможно, это одна из причин, почему это растение в Средиземноморье считали символом плодородия и богини любви Венеры. Рассказываем, почему стоит добавить айву в осенний рацион.

Состав и калорийность айвы

В плодах есть много полезных веществ для организма человека. В том числе кальций, железо, калий, фосфор, натрий, витамины A, C, некоторые витамины группы B, пищевые волокна.

Одна айва весом примерно 92 г содержит:

52 калории

0,3 г белка

14 г углеводов

1,75 г клетчатки

0 г жира

Польза айвы

В айве много полезных веществ, которые положительно влияют на важные процессы в организме.

Способствует похудению. Айва низкокалорийная и богата клетчаткой, которая дает ощущение сытости и влияет на более эффективную и регулярную работу желудочно-кишечного тракта. Эти составляющие делают фрукт идеальным дополнением к питанию, если вы хотите избавиться от лишних килограммов или удержать свой идеальный вес. Поддерживает иммунную систему. Айва обладает антибактериальными свойствами: она может снизить рост вредных бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка. В одной айве содержится 15% суточной нормы витамина С, который необходим для правильной работы иммунной системы. Снижает ощущение тошноты. Исследования показали, что айва помогает избавиться от тошноты. Женщинам в период беременности показано употребление айвы, богатой витамином B6. Обладает противовирусными свойствами. Айва содержит фенолы. Эти соединения оказались чрезвычайно полезными в борьбе и профилактике обычных простуд и сезонного гриппа.

Вред айвы

Опасность айвы заключается в ядовитости ее семян в свежем виде. Поэтому при употреблении сырых плодов семенную коробочку стоит удалять. Амигдалин в составе семян придает айве запах горького миндаля и опасен для здоровья.

При употреблении продукта может возникнуть индивидуальная непереносимость, проявления аллергической реакции.

Также рекомендуется избегать употребления айвы при язвенной болезни желудка, хронических запорах.

Как выбирать айву

Выбирайте плоды айвы более желтого цвета. Зеленый оттенок может говорить о незрелости. Окраска должна быть равномерной, без пятен и вмятин. Качество плода айвы можно определить по твердости, плотности и запаху. Твёрдость умеренная (плоды не должны быть каменными): в процессе созревания она снижается. От созревшего плода должен исходить приятный аромат. При своей кажущейся крепости айва довольно чувствительна к механическим повреждениям. Образовавшаяся вмятина или пятнышко от удара может спровоцировать быструю порчу плода. Поэтому важно не только правильно выбрать плоды айвы, но и донести их до дома не повредив.

Хранить айву лучше в холодильнике в сухом состоянии. Например, в бумажном пакете она хорошо пролежит около двух месяцев.

Применение айвы в кулинарии

В сыром виде айву едят редко, ее кислый и вяжущий вкус мало кому нравится. А вот аромат обогатит вкус чая, если положить туда пару свежих ломтиков. Сырые семечки надо удалять, но варка делает косточки безопасными. Кожуру всегда снимают целиком или хотя бы удаляют пушок. Обычно плоды превращают в разнообразные джемы или варенья. Однако айва вкусна не только в сладких блюдах — она придает пикантный аромат мясу и овощам, кислым соусам.

Свинина, запечённая с картофелем и айвой: пошаговый рецепт

Свинина, запечённая с картофелем и айвой Shutterstock

Ингредиенты:

Айва — 1–2 шт.

Свинина — 450–500 г

Картошка — 3 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Растительное масло — 2–3 ст. л.

Вода — 200 мл

Способ приготовления:

Мясо и картофель нарежьте кусочками среднего размера, лук — половинками или четвертинками колец. У айвы удалите сердцевины и нарежьте мякоть средними кусочками, чистить не нужно. За 3–5 минут слегка подрумяньте в масле и выложите на тарелку. В том же масле за 5 минут поджарьте мясо и уберите из сковороды. После так же обжарьте лук. Сложите свинину и овощи в форму. Посолите, поперчите и залейте водой. Накройте крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 35–45 минут. Добавьте айву и запекайте ещё 15 минут.

Шарлотка с айвой: пошаговый рецепт

Шарлотка с айвой Shutterstock

Ингредиенты:

Крупная айва — 2 шт.

Мука — 140 г

Яйца — 4 шт.

Ванильный экстракт — ½ ч. л.

Сахар — 200 г + 1 ст. л.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Вода — 2 ст. л.

Соль — ½ ч. л.

Способ приготовления:

Айву очистите и нарежьте тонкими ломтиками. В сковороде растопите сливочное масло, выложите фрукты, добавьте воду и 1 столовую ложку сахара. Тушите айву на небольшом огне 10–15 минут до мягкости, периодически помешивая. Остудите. Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180 °С. Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную светлую пену. Добавьте ванильный экстракт, взбейте ещё раз. Муку просейте и соедините с разрыхлителем и солью. Всыпьте сухие ингредиенты к яйцам, перемешайте тесто до однородности. Осторожно вмешайте айву, вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте пирог 45–55 минут до готовности.

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