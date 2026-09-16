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Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды

На эту ягоду действительно стоит обратить внимание

Автор: Мельник Анна
Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды
Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды
freepik.com

Кизил — одно из древнейших растений. По легенде, кизил появился из копья Ромула. Основатель Рима очертил границы будущего города, а потом воткнул копье в землю. Оно превратилось в кизиловое деревце. Сейчас он намного реже используется в питании. При этом ягоды кизила крайне полезны. Чем интересен и важен кизил для здоровья, как его применяют и что вкусного можно приготовить из ягоды — в нашем материале.

Состав кизила

Сочные ягоды кизила славятся своими полезными свойствами благодаря богатой химической формуле. В нее вошло огромное количество витаминов, особенно аскорбиновой кислоты, роль которой трудно переоценить. Помимо этого, у плодов великолепный минеральный состав. В него вошли самые ценные элементы: железо, натрий, калий, магний, фосфор, кальций и пр. Также высока концентрация танинов, фитонцидов, аминокислот и флавоноидов. Кизиловый куст обязательно должен находиться на любом приусадебном участке в качестве лечебного растения, способного существенно укрепить организм.

Природные сахара представлены фруктозой и глюкозой. Ягода относится к растительным продуктам с низким содержанием сахара, имеет небольшой гликемический индекс и невысокую калорийность. На 100 г приходится всего 40 ккал. Воды содержится 85%, углеводов — около 10%.

Польза кизила для здоровья
Польза кизила для здоровья
pinterest

Польза кизила для здоровья

  1. Кизил оказывает антибактериальное, тонизирующее, противовоспалительное и легкое обезболивающее действие.
  2. Он повышает иммунную защиту организма и крайне полезен при простудных заболеваниях, гриппе, ангине, а также анемии.
  3. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и расстройстве кишечника.
  4. Кизил оказывает укрепляющее действие на сердце и стенки сосудов.
  5. Кизил помогает нормализовать метаболические процессы и снизить уровень глюкозы и холестерина, его стоит включать в рацион людям, следящим за фигурой.
  6. Кизил благотворно влияет на кровеносные сосуды, усиливает плотность капилляров, снижает риск развития геморроя. Есть эффективный народный метод лечения этого заболевания: в течение пяти дней за полчаса до еды едят по горсти свежего кизила вместе с косточками, не разгрызая их.
  7. Кизил применяется для оздоровления и улучшения состояния кожи. При наличии прыщей, угрей, высыпаний и экзем полезно ежедневно съедать горсть ягод или пить кизиловый сок. Результаты будут заметны достаточно быстро, кожа становится более чистой и здоровой.
  8. Кизил считается хорошим средством для усиления потенции и способствует решению проблем при заболеваниях мочеполовой системы, а потому очень полезен для мужчин.
  9. Польза кизила для женского здоровья заключается, прежде всего, в его благотворном влиянии на кроветворение, а также способности стимулировать нервную систему при депрессивных состояниях.

Вред кизила

Кизил не следует в больших количествах есть людям, страдающими запорами — из-за повышенного содержания танинов недуг может усугубиться.
Кроме этого, ягоды нужно с осторожностью употреблять тем, кто имеет:

  • высокое давление;
  • повышенную желудочную секрецию;
  • индивидуальную непереносимость либо склонность к аллергии.

Соус из кизила: пошаговый рецепт

Соус из кизила
Соус из кизила
pinterest

Ингредиенты:

  • Кизил — 300–350 г
  • Перец чили — ⅓ шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль — ¼ ч. л.
  • Сахар — ½ ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кизил залейте холодной водой, чтобы покрыть полностью. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите 10–12 минут на умеренном огне.
  2. Откиньте кизил на дуршлаг. Остудите и удалите косточки.
  3. Чеснок и чили без семян нарежьте кусочками.
  4. В чаше блендера измельчите кизил с чесноком и чили. Добавьте масло, соль и сахар. Взбейте ещё раз.
  5. Охладите соус перед подачей.
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Теги:
питание, здоровье, рецепты

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