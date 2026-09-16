Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды

На эту ягоду действительно стоит обратить внимание

Автор: Мельник Анна

Кизил — одно из древнейших растений. По легенде, кизил появился из копья Ромула. Основатель Рима очертил границы будущего города, а потом воткнул копье в землю. Оно превратилось в кизиловое деревце. Сейчас он намного реже используется в питании. При этом ягоды кизила крайне полезны. Чем интересен и важен кизил для здоровья, как его применяют и что вкусного можно приготовить из ягоды — в нашем материале.

Состав кизила

Сочные ягоды кизила славятся своими полезными свойствами благодаря богатой химической формуле. В нее вошло огромное количество витаминов, особенно аскорбиновой кислоты, роль которой трудно переоценить. Помимо этого, у плодов великолепный минеральный состав. В него вошли самые ценные элементы: железо, натрий, калий, магний, фосфор, кальций и пр. Также высока концентрация танинов, фитонцидов, аминокислот и флавоноидов. Кизиловый куст обязательно должен находиться на любом приусадебном участке в качестве лечебного растения, способного существенно укрепить организм.



Природные сахара представлены фруктозой и глюкозой. Ягода относится к растительным продуктам с низким содержанием сахара, имеет небольшой гликемический индекс и невысокую калорийность. На 100 г приходится всего 40 ккал. Воды содержится 85%, углеводов — около 10%.

Польза кизила для здоровья pinterest

Польза кизила для здоровья

Кизил оказывает антибактериальное, тонизирующее, противовоспалительное и легкое обезболивающее действие. Он повышает иммунную защиту организма и крайне полезен при простудных заболеваниях, гриппе, ангине, а также анемии. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и расстройстве кишечника. Кизил оказывает укрепляющее действие на сердце и стенки сосудов. Кизил помогает нормализовать метаболические процессы и снизить уровень глюкозы и холестерина, его стоит включать в рацион людям, следящим за фигурой. Кизил благотворно влияет на кровеносные сосуды, усиливает плотность капилляров, снижает риск развития геморроя. Есть эффективный народный метод лечения этого заболевания: в течение пяти дней за полчаса до еды едят по горсти свежего кизила вместе с косточками, не разгрызая их. Кизил применяется для оздоровления и улучшения состояния кожи. При наличии прыщей, угрей, высыпаний и экзем полезно ежедневно съедать горсть ягод или пить кизиловый сок. Результаты будут заметны достаточно быстро, кожа становится более чистой и здоровой. Кизил считается хорошим средством для усиления потенции и способствует решению проблем при заболеваниях мочеполовой системы, а потому очень полезен для мужчин. Польза кизила для женского здоровья заключается, прежде всего, в его благотворном влиянии на кроветворение, а также способности стимулировать нервную систему при депрессивных состояниях.

Вред кизила

Кизил не следует в больших количествах есть людям, страдающими запорами — из-за повышенного содержания танинов недуг может усугубиться.

Кроме этого, ягоды нужно с осторожностью употреблять тем, кто имеет:

высокое давление;

повышенную желудочную секрецию;

индивидуальную непереносимость либо склонность к аллергии.

Соус из кизила: пошаговый рецепт

Соус из кизила pinterest

Ингредиенты:

Кизил — 300–350 г

Перец чили — ⅓ шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — ¼ ч. л.

Сахар — ½ ч. л.

Способ приготовления: