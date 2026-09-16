Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды
На эту ягоду действительно стоит обратить внимание
Кизил — одно из древнейших растений. По легенде, кизил появился из копья Ромула. Основатель Рима очертил границы будущего города, а потом воткнул копье в землю. Оно превратилось в кизиловое деревце. Сейчас он намного реже используется в питании. При этом ягоды кизила крайне полезны. Чем интересен и важен кизил для здоровья, как его применяют и что вкусного можно приготовить из ягоды — в нашем материале.
Состав кизила
Сочные ягоды кизила славятся своими полезными свойствами благодаря богатой химической формуле. В нее вошло огромное количество витаминов, особенно аскорбиновой кислоты, роль которой трудно переоценить. Помимо этого, у плодов великолепный минеральный состав. В него вошли самые ценные элементы: железо, натрий, калий, магний, фосфор, кальций и пр. Также высока концентрация танинов, фитонцидов, аминокислот и флавоноидов. Кизиловый куст обязательно должен находиться на любом приусадебном участке в качестве лечебного растения, способного существенно укрепить организм.
Природные сахара представлены фруктозой и глюкозой. Ягода относится к растительным продуктам с низким содержанием сахара, имеет небольшой гликемический индекс и невысокую калорийность. На 100 г приходится всего 40 ккал. Воды содержится 85%, углеводов — около 10%.
Польза кизила для здоровья
- Кизил оказывает антибактериальное, тонизирующее, противовоспалительное и легкое обезболивающее действие.
- Он повышает иммунную защиту организма и крайне полезен при простудных заболеваниях, гриппе, ангине, а также анемии.
- Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и расстройстве кишечника.
- Кизил оказывает укрепляющее действие на сердце и стенки сосудов.
- Кизил помогает нормализовать метаболические процессы и снизить уровень глюкозы и холестерина, его стоит включать в рацион людям, следящим за фигурой.
- Кизил благотворно влияет на кровеносные сосуды, усиливает плотность капилляров, снижает риск развития геморроя. Есть эффективный народный метод лечения этого заболевания: в течение пяти дней за полчаса до еды едят по горсти свежего кизила вместе с косточками, не разгрызая их.
- Кизил применяется для оздоровления и улучшения состояния кожи. При наличии прыщей, угрей, высыпаний и экзем полезно ежедневно съедать горсть ягод или пить кизиловый сок. Результаты будут заметны достаточно быстро, кожа становится более чистой и здоровой.
- Кизил считается хорошим средством для усиления потенции и способствует решению проблем при заболеваниях мочеполовой системы, а потому очень полезен для мужчин.
- Польза кизила для женского здоровья заключается, прежде всего, в его благотворном влиянии на кроветворение, а также способности стимулировать нервную систему при депрессивных состояниях.
Вред кизила
Кизил не следует в больших количествах есть людям, страдающими запорами — из-за повышенного содержания танинов недуг может усугубиться.
Кроме этого, ягоды нужно с осторожностью употреблять тем, кто имеет:
- высокое давление;
- повышенную желудочную секрецию;
- индивидуальную непереносимость либо склонность к аллергии.
Соус из кизила: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Кизил — 300–350 г
- Перец чили — ⅓ шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль — ¼ ч. л.
- Сахар — ½ ч. л.
Способ приготовления:
- Кизил залейте холодной водой, чтобы покрыть полностью. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите 10–12 минут на умеренном огне.
- Откиньте кизил на дуршлаг. Остудите и удалите косточки.
- Чеснок и чили без семян нарежьте кусочками.
- В чаше блендера измельчите кизил с чесноком и чили. Добавьте масло, соль и сахар. Взбейте ещё раз.
- Охладите соус перед подачей.