День Киева 2024: когда, история и традиции

В 2024 году столице Украины исполнится 1542 года.

Автор: Мельник Анна

В 2024 году украинской столице исполнится 1542 года. Учитывая военное положение, власти столицы не планируют громких массовых гуляний для киевлян и гостей города. Когда киевляне будут отмечать День Киева, какая история и традиции праздника существуют, - далее в материале.

День Киева 2024 - когда

День украинской столицы традиционно отмечают в последние выходные мая. В 2024 году День Киева состоится 26 мая. Несмотря на давнюю историю города, данный праздник отмечается совсем недавно. Впервые свой День Рождения Киев отпраздновал, когда ему исполнилось 1500 лет, который отметили в 1982 году.

Главная площадь Киева - Хрещатик. pinterest

День Киева - история

День Киева впервые отметили в 1982 году. К слову, городской праздник в Союзе начали отмечать именно с украинской столицы. В XVIII-XIX столетиях прототипом такого мероприятия был праздник Семи мучеников Маккавеев, которое отмечали 14 августа (1 августа по новому стилю). История ветхозаветных мучеников не имела отношения к Киеву, но в народе связывали 1 августа с днем Крещения Руси, которое начиналось именно из стольного града. "Маккавейская церемония" просуществовала до 1835 года.

Также традицию городского праздника связывают с днем получения магдебургского права, который отмечался 6 января. Церемония 6 января имела более религиозный оттенок, а 1 августа – светский. В этот день проводился военный парад, и каждый горожанин имел право пострелять с оружия.

Памятник создателям Киева - Кию, Щеку и Хориву, сестре их Лыбидь. pinterest

Еще одним праздником, который связывают с Киевом, является День Архистратига Михаила, который сейчас отмечается 8 ноября по новому стилю( с 1 сентября 2023 года). В народе его называют Днем ангела Киева.

В 1982 году возникла идея отпраздновать 1500-летие Киева. Праздник планировался как разовый, но после начал отмечаться ежегодно, в последние выходные мая. По словам очевидцев, киевляне тогда были едины и воодушевлены. С 1984 года День украинской столицы тесно связывают с Андреевским спуском, когда был проведен вернисаж - выставка и продажа картин. С тех пор это место является центром празднования и творческим центром Киева.

Традиции Дня Киева

Ежегодно киевляне и гости столицы в последние выходные весны пополнены предвкушением главного праздника Киева. В столице традиционно проводят культурные и патриотические мероприятия, экскурсии, выставки и концерты.

В киевских музеях и библиотеках проводят выставки, связанные с историей, традициями, культурой Киева. В парках - мероприятия для всех возрастов.

Учитывая, что в Украине продолжается военное положение, киевские власти не планируют проводить громких празднований.