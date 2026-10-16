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Какой церковный праздник 17 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает му­че­ни­ка Ан­дрея Крит­ско­го, пророка Осию и бес­среб­ре­ни­ков Кос­мы и Да­ми­а­на.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 17 октября - традиции и что нельзя делать
На Осию Колесника традиционно уделяли внимание телегам и колесам.
открытые источники

В субботу, 17 октября, православные христиане чтят память му­че­ни­ка Ан­дрея Крит­ско­го, пророка Осию и бес­среб­ре­ни­ков Кос­мы и Да­ми­а­на. В народном календаре — Осия Колесник. Их вспоминают 17 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 30 октября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Леонтий, Кузьма, Иосиф, Демьян, Антон, Андрей и Александр.

Какой церковный праздник 17 октября

Пророк Осия пророчествовал во времена правления Иеровоама II до момента падения Израиля и разрушения столицы. Святой боролся с идолопоклонниками, а также обращал людей в христианство. На Осию повлияла его жена, которая изменяла ему. Святой тогда решил, что ему необходимо говорить людям о благочестии и христианстве.

Мученик Андрей Критский отстаивал право христиан молиться перед иконами. Святой жил во время правления императора-иконоборца Константина Копронима, который запретил верующих держать дома и в храмах все святыни. Андрей выступил против, за что правитель приказал его казнить. Однако по дороге на казнь священномученик умер.

Косма и Дамиан жили в III веке, лечили людей бесплатно, за что их называли "бессребрениками". Однажды святых поймали язычники и доставили правителю. Император приказал их отречься от христианства и пытался утопить. Святые смогли выжить, но правитель не поверил в чудо. Косму и Дамиана долго мучили, а затем их убили мечом. Вместе со святыми также были замучены их братья Леонтий, Анфим и Евтропий.

Традиции и обычаи 17 октября

В народном календаре этот день называли Осия Колесник. В этот период уделяли особое внимание телегам и колесам, пытались снять их с осей, проверить на исправность или починить. Если уже выдал снег, то телегам ставили в сарай до весны, а вместо них доставали сани.

  • Если гуси махают крыльями - к дождливой погоде.
  • Если коты крепко спят - к теплой и сухой погоде.
  • Если много звезд - к снегу.

Что нельзя делать 17 октября

  • Не стоит занимать деньги.
  • Не следует начинать новые дела.
  • Не нужно ссориться и сплетничать.
  • Нельзя париться в бане.
  • Не следует переутомляться.
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