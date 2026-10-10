ТОП-6 фильмов про гениев, от которых невозможно оторваться

Матильда о девочке с телекинезом, тайский Плохой гений, правозащитный фильм Скрытые фигуры – некоторые представители весьма захватывающей подборки лент об одаренных людях.

Быть гением или одаренным человеком во многих отношениях – довольно круто. По крайней мере, вы можете преуспеть в учебе или на работе с минимальными усилиями и без пота.

Поэтому и когда в фильме показан гений или одаренный человек, он обычно вызывает симпатию. Будь то комедия о ботанике, детектив со следователем, обладающем впечатляющей интуицией, или даже триллер о ком-то, чей высокий IQ способен свернуть горы.

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С толикой творчества и когда задействованы сверхразумные персонажи возможности повествования безграничны. Ниже можно ознакомиться с подборкой одних их самых интересных фильмов о гениях и одаренных людях.

Матильда/Matilda (1996)

История маленькой девочки по имени Матильда, которая живет со своей жестокой семьей.

Хотя она очень хочет ходить в школу, ее родители всегда против этого. С мисс Транчбулл ее школьная жизнь становится полной проблем, которые кажутся кошмарными для таких юных персон, как она.

Фильм вызывает смешанные чувства: напряжение, комедия, драма и многое другое, поскольку герои подвергаются дисциплинарным методам воспитания мисс Транчбулл.

Одна из самых интересных частей этого фильма – это когда Матильда учится контролировать свой экстраординарный дар телекинеза, который она использует, чтобы заставить мисс Транчбулл сбежать из школы.

Плохой гений/Bad Genius (2017)

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Если бы вы были очень хороши в учебе, стали бы вы использовать свою гениальность, чтобы жульничать ради своих друзей? Вы бы сделали это, если бы вам предложили нужную сумму денег?

"Плохой гений" – известный тайский фильм, в котором рассказывается история ученой-гениальной девушки и испытаний, с которыми она сталкивается на протяжении всего фильма, что приводит к большому напряжению и волнению.

Линн – отличница средней школы, которая была принята в учебное заведение благодаря своим академическим достижениям. В какой-то момент она демонстрирует свою гениальность, используя фортепианные паттерны в качестве кодов для передачи ответов во время экзамена, что остается незамеченным учителем.

В конце концов, Линн начинает принимать деньги за свои услуги, что приводит к грандиозному заговору: жульничеству на международном стандартизированном вступительном экзамене в университет, где она использует всевозможные факторы, включая часовые пояса и штрих-коды, чтобы получать деньги от многих клиентов.

Но, несмотря на ее гениальность, планы не всегда сбываются. И когда случаются ошибки, не обойдется без острых ощущений.

Скрытые фигуры/Hidden Figures (2016)

"Скрытые фигуры" – это история трех темнокожих женщин, работающих в НАСА инженерами и математиками. В этом фильме они восстановили доверие нации в 1960-х годах, которые были временем расового и гендерного неравенства в обществе, полном дискриминации.

Эти женщины несут ответственность за одну из величайших операций в истории во время космической гонки, которая вывела на орбиту астронавта Джона Гленна. Такова их гениальность. Тем не менее им приходится сталкиваться с расовой и гендерной дискриминацией на работе каждый день.

Несмотря на это препятствие, именно им поручено рассчитать знаменательный запуск Джона на орбиту и гарантировать его безопасное возвращение, заслужив уважение команды.

Маленький человек Тейт/Little Man Tate (1991)

Воспитание гениального ребенка в качестве матери-одиночки – тяжелая работа, которую исследует фильм "Маленький человек Тейт". В нем сделан акцент на факторах окружения, которые мешают нормальной жизни действующего лица.

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Фред, сын Деде, проявляющий признаки гения, изолирован в обществе. Он поступает в школу одаренных детей, участвует в конкурсах и даже начинает изучать квантовую физику. Со всеми теми мерами, которые были предприняты для адаптации к его среде, в конце концов, мать, которая эмоционально воспитывает его сына, – это все, что ему нужно.

Одаренная/Gifted (2017)

Одаренная – это история Мэри, юной гениальной девушки, которой наскучили простейшие математические задачи, заданные ей учителем. Из-за ее математических способностей, которые она унаследовала от своей покойной матери, директор предлагает записать ее в школу для одаренных детей, но ее дядя отказывается.

История также сосредоточена на таких моментах, как борьба за опеку над Мэри и собственные представления персонажей о том, как Мэри должна жить своей жизнью: либо как математический гений, способный решать почти невозможные уравнения, либо как ребенок, как все ее сверстники.

Тааре Замин Пар/Taare Zameen Par (2007)

"Taare Zameen Par" (что переводится как "Звезды на Земле") – это драматический фильм об Ишаане Аусти, восьмилетнем мальчике, страдающем дислексией. У него проблемы с распознаванием букв: видит, как буквы оживают и даже выпрыгивают со своих страниц.

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Поскольку состояние мальчика неизвестно его учителям и семье, они просто думают, что ему не нравится школа. Но в какой-то момент его учитель замечает особые потребности Ишаана и начинает заниматься им, давая ему специальные уроки по преодолению дислексии.

Хотя мы видим, что Ишаан только учит свои буквы и цифры, в фильме есть нечто большее – его художественный дар, который выражается в картинах и анимациях флипбуков.

Ранее мы писали о фильмах-головоломках, которые цепляют зрителя своим сюжетом и впечатляют непредсказуемой развязкой.