Какой церковный праздник 14 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает преподобного Николу Святошу, мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, преподобную Параскеву Сербскую.

Автор: Мельник Анна

В среду, 14 октября, православные христиане чтят память преподобного Николы Святоши, мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, преподобной Параскевы Сербской. В народном календаре — Параскева-Грязница или Льняница. Их вспоминают 14 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 октября.

Церковный праздник 14 октября по старому стилю — Покров Пресвятой Богородицы или Покрова.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.

Какой церковный праздник 14 октября

Мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий жили в I веке и пострадали во время правления императора Нерона. Назарий исповедовал христианство, раздавал милостыню бедным, помогал другим обрести веру. За это святого посадили в тюрьму, где он встретил братьев Гервасия и Протасия. Позже Назария изгнали из города, он выехал во Францию, где жил у благочестивой хозяйки. Святой воспитал ее сына Келсия в христианских традициях, вместе с ним проповедовал.

Когда их поймали, отправили на суд к императору Нерону. Святых пытались казнить, но те оставались невредимыми. Позже Назарий и Келсий отправились в Медиолан, где нашли Протасия и Гервасия. В итоге всех четверых казнили мечом.

Параскева родилась в городе Епиват в семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. После смерти родителей девушка раздала наследство бедным и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Когда она совершила паломничество в Святую землю, поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой, где и скончалась. Мощи Параскевы прославились чудесами.

Никола был сыном черниговского князя Давида и внуком Святослава Ярославовича. В языческой культуре его звали Святослав. Мужчина был женат, воспитывал детей, но в 1107 году отказался от семьи и удалился в Киево-Печерскую обитель, где принял монашество с именем Николай.

Никола много молился, тяжело работал, однако врачи говорили, что физический труд опасен для его здоровья. Святой утверждал, что Бог помогает ему, и наложил на себя подвиг безмолвия. Все подарки раздавал бедным или тратил на покупку книг. Никола отошел к Богу в 1143 году.

Традиции и обычаи 14 октября

В народном календаре данный день называют Параскева-Грязница, так как из-за снега и дождя — бездорожье и грязь. Также 14 октября называют Льняница, а Параскеву считали покровительницей женских ремесел. В этот день начинали мять и трепать лен.

Если непогода - к снежной зиме.

Если сухая погода - дождей долго не будет.

Если ярко светят звезды - к хорошему урожаю в будущем году.

Что нельзя делать 14 октября