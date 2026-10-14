Умер Веня из «Ветеранов космических войск»

Юмористу было всего 32 года

Автор: Коваленко Наталья

Ушел из жизни известный украинский юморист Александр «Веня» Венедчук. Бывшего участника команды «Ветераны космических войск» и звезды «Лиги смеха» не стало во вторник, 13 октября, в возрасте 32 лет.

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Трагическую весть сообщили его коллеги на официальной странице «Ветеранов космических войск» в инстаграме. Причины смерти комика пока не разглашаются, а информацию о времени и месте прощания обещают сообщить позже.

«Друзья, обычно мы привыкли приходить к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень грустной вестью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр «Веня» Венедчук. Информацию о времени и месте прощания предоставим, как только она станет известной. Вечная память», — говорится в официальном сообщении.

В начале 2025 года у Вени диагностировали кровоизлияние в мозг, которое сопровождалось потерей сознания и сильными судорогами. Артисту провели экстренную нейрохирургическую операцию, во время которой он потерял часть черепной коробки. Впоследствии он перенес еще одно хирургическое вмешательство, во время которого дефект черепа закрыли титановым имплантом.

В декабре того же года он принял решение покинуть команду «Ветеранов космических войск». Летом 2026 года Александр женился на своей возлюбленной Карине, с которой состоял в отношениях более восьми лет.