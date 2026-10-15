Какой церковный праздник 16 октября и что нельзя делать

Церковь почитает свя­то­го му­че­ни­ка Лон­ги­на сот­ни­ка.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 16 октября, православные христиане чтят память свя­то­го му­че­ни­ка Лон­ги­на сот­ни­ка. Его вспоминают 16 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 29 октября.

С именинами поздравляют обладателей имен: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

Какой церковный праздник 16 октября

Лонгин родился в Каппадокии и служил при правителе Иудеи - Пилате. Лонгин был тем, кто находился рядом с Иисусом, когда тот страдал на кресте. Когда Лонгин увидел муки Христа, то уверовал в него, как в Сына Божия. После этого святой вернулся на родину и стал проповедовать христианство. Иудеи узнали об этом и убедили правителя, чтобы он судил Лонгина. Сотника обезглавили.

Традиции и обычаи 16 октября

Лонгина Сотника называли целителем глазных болезней и защитником дома от нечисти. Также люди верили, что день памяти святого - один из последних солнечных осенних дней. На Лонгина хозяйки готовили зимнюю одежду и выносили на утренний морозец, чтобы проветрить и прогреть на последнем осеннем солнце.

Также к этому дню охотники выезжали на промысел. Чтобы охота была удачной, читали специальный заговор.

Если ветер порывистый - к дождю.

Если облака редкие - к морозной и солнечной погоде.

Если тучи против ветра - к пасмурной погоде.

Если ветер с юго-запада - к ненастью.

Бледная луна - ждать снега.

Если иней на деревьях - к теплу.

Если домашняя птица стоит на одной лапе - к морозу.

Если ночное небо ясное звездное - утром будет хорошая погода.

Что нельзя делать 16 октября