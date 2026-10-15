Какой церковный праздник 16 октября и что нельзя делать
Церковь почитает святого мученика Лонгина сотника.
В пятницу, 16 октября, православные христиане чтят память святого мученика Лонгина сотника. Его вспоминают 16 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 29 октября.
С именинами поздравляют обладателей имен: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.
Какой церковный праздник 16 октября
Лонгин родился в Каппадокии и служил при правителе Иудеи - Пилате. Лонгин был тем, кто находился рядом с Иисусом, когда тот страдал на кресте. Когда Лонгин увидел муки Христа, то уверовал в него, как в Сына Божия. После этого святой вернулся на родину и стал проповедовать христианство. Иудеи узнали об этом и убедили правителя, чтобы он судил Лонгина. Сотника обезглавили.
Традиции и обычаи 16 октября
Лонгина Сотника называли целителем глазных болезней и защитником дома от нечисти. Также люди верили, что день памяти святого - один из последних солнечных осенних дней. На Лонгина хозяйки готовили зимнюю одежду и выносили на утренний морозец, чтобы проветрить и прогреть на последнем осеннем солнце.
Также к этому дню охотники выезжали на промысел. Чтобы охота была удачной, читали специальный заговор.
- Если ветер порывистый - к дождю.
- Если облака редкие - к морозной и солнечной погоде.
- Если тучи против ветра - к пасмурной погоде.
- Если ветер с юго-запада - к ненастью.
- Бледная луна - ждать снега.
- Если иней на деревьях - к теплу.
- Если домашняя птица стоит на одной лапе - к морозу.
- Если ночное небо ясное звездное - утром будет хорошая погода.
Что нельзя делать 16 октября
- Не стоит решать важные вопросы.
- Не следует пребывать в окружении большого скопления людей
- Не нужно совершать большие покупки.