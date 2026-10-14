Какой церковный праздник 15 октября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобномученика Лукиана и святого Евфимия Солунского.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 15 октября, православные христиане чтят память преподобномученика Лукиана и святого Евфимия Солунского. В народном календаре — Евфимий Осенний. Их вспоминают 15 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 28 октября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Лукьян, Семен, Ефим, Дмитрий, Афанасий, Денис, Иван.

Какой церковный праздник 15 октября

Лукиан родился в благородной семье, его готовили к светской должности. Однако после смерти родителей Лукиан раздал имущество нищим и начал изучать священные книги. Находил ошибки в писаниях, исправлял их: за старания быстро стал пресвитером.

Святой создал училище, где обучал молодых людей Слову Божьему, многих иудеев и язычников обратил в веру. За что в 312 году был брошен в темницу. Лукиану предлагали языческую пищу, но он отказался и умер от голода.

Никита родился в христианской семье, и по требованию родителей рано женился. Однако в 18-летнем возрасте, он оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп и принял имя Евфимий. Через некоторое время святой стал схимником, ушел на Афон и поселился вместе с отшельником Иосифом, с которым соперничал в умерщвлении плоти. Когда слух о его подвижничестве начал расходиться, к святому потянулись паломники, но тот скрылся на острове. После смерти Иосифа Евфимий основал монашескую общину рядом с Салониками, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея.

Традиции и обычаи 15 октября

В народном календаре — Ефимий Осенний. Женщины занимались домашними делами. Люди верили, что в это время начинал буянить леший. Чтобы он не мешал, стоит перекреститься и попросить святого о помощи.

Если комары - к мягкой зиме.

Если возле луны большие круги - к морозной погоде.

Если небо ясное - к хорошей погоде.

Если на восходе облачно - к непогоде.

Что нельзя делать 15 октября