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Какой церковный праздник 14 мая 2024 года и что нельзя делать

Церковь почитает мученика Исидора.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 14 мая 2024 года и что нельзя делать
Святой мученик Исидор
azbyka.ru

Во вторник, 14 мая, православные христиане чтят память мученика Исидора. В народном календаре этот день прозвали Сидор Бокогрей. Его вспоминают 14 мая по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 мая. 14 мая в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

С именинами поздравляют носителей имен: Леонтий, Тихон, Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

Какой церковный праздник 14 мая

Мученик Исидор проживал во время правления императора-язычника Декия, служил воином на острове Хиосе. Из-за отказа приносить жертвы богам, Исидора подвергли страшным мучениям.

Сначала мучители отрезали язык, но даже это обстоятельство не помешало святому прославлять Иисуса Христа. Исидор умер после отсечения головы. 

Мученик Исидор Хиосский
Мученик Исидор Хиосский
azbyka.ru

Традиции и обычаи 14 мая

На Сидора Огуречника принято высаживать рассаду огурцов в открытый грунт. Также люди проводили обряд на богатство: искали прошлогодний лопух, собирали с него семена и бросали их правой рукой через левое плечо.

  • Если ласточки высоко летают - к хорошей погоде.
  • Если ласточки уже летают - к счастливому и удачному году.
  • Если прохладно - таким будет лето.
  • Если теплая погода - к урожаю огурцов.

Что нельзя делать 14 мая

  • Не нужно ссориться и желать другим зла.
  • Не стоит употреблять алкоголь.
  • Нельзя поддаваться вредным привычкам.
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