Какой церковный праздник 14 мая 2024 года и что нельзя делать
Церковь почитает мученика Исидора.
Во вторник, 14 мая, православные христиане чтят память мученика Исидора. В народном календаре этот день прозвали Сидор Бокогрей. Его вспоминают 14 мая по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 мая. 14 мая в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.
С именинами поздравляют носителей имен: Леонтий, Тихон, Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.
Какой церковный праздник 14 мая
Мученик Исидор проживал во время правления императора-язычника Декия, служил воином на острове Хиосе. Из-за отказа приносить жертвы богам, Исидора подвергли страшным мучениям.
Сначала мучители отрезали язык, но даже это обстоятельство не помешало святому прославлять Иисуса Христа. Исидор умер после отсечения головы.
Традиции и обычаи 14 мая
На Сидора Огуречника принято высаживать рассаду огурцов в открытый грунт. Также люди проводили обряд на богатство: искали прошлогодний лопух, собирали с него семена и бросали их правой рукой через левое плечо.
- Если ласточки высоко летают - к хорошей погоде.
- Если ласточки уже летают - к счастливому и удачному году.
- Если прохладно - таким будет лето.
- Если теплая погода - к урожаю огурцов.
Что нельзя делать 14 мая
- Не нужно ссориться и желать другим зла.
- Не стоит употреблять алкоголь.
- Нельзя поддаваться вредным привычкам.