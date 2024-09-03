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Осеннее меню: ТОП-7 продуктов для красивой и здоровой кожи

Что нужно есть осенью для здоровой кожи?

Автор: Мельник Анна
Осеннее меню: ТОП-7 продуктов для красивой и здоровой кожи
Осеннее меню: ТОП-7 продуктов для красивой и здоровой кожи
freepik.com

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Осень - традиционное время сбора урожая многих фруктов и овощей. Именно в них содержатся те необходимые минералы и витамины, которые необходимы для поддержания здоровья организма в целом. К слову, многие из них содержат жизненно важные питательные вещества, которые помогут вам сохранить ещё и упругий, сияющий вид кожи. О них — подробнее в материале.

Морковь

Этот классический овощ - лучший источник бета-каротина, антиоксиданта, который превращается в организме в витамин А и помогает защитить кожу от солнечных лучей, защищая ее от повреждения свободными радикалами. Если вы обгорели на солнце или у вас есть порезы на коже, витамин А также поможет вашей коже быстрее восстановиться.

Морковь
Морковь
pinterest

Гранаты

Гранаты - это мощный фрукт, обладающий антиоксидантным, антиканцерогенным, противовоспалительным и противомикробным действием на кожу. Этот фрукт способствует выработке коллагена и является богатым источником витамина Е. Все вместе это предотвращает признаки старения и защищает кожу от повреждения свободными радикалами.

Тыквенные семечки

Ничто не ассоциируется с осенью так, как тыква. К счастью, она не просто украшает собой дом. В тыкве много цинка, который способствует обновлению клеток и защищает кожу от инфекций, и бета-каротина, который не только защищает от солнца, но и придает коже красивое сияние.

Тыквенные семечки
Тыквенные семечки
pinterest

Свекла

Если вы еще не полюбили свеклу, возможно, настало время дать ей шанс. Свекла содержит калий, клетчатку, железо, витамины А, В и С, а также магний, который защищает кожу от свободных радикалов, приводящих к появлению мелких морщин. Магний также помогает предотвратить кожные аллергии и вспышки экземы.

Клюква

Эта осенняя ягода способна нанести удар по вашему цвету лица. Фитонутриенты, содержащиеся в клюкве и ее соке, обладают мощными противовоспалительными свойствами, помогая держать прыщи и даже кистозное акне в узде.

Клюква
Клюква
pinterest

Яблоки

Яблоки - второй по популярности осенний продукт после тыквы. Его можно найти где угодно  - на местных рынках, во фруктовых садах и в продуктовом магазине на соседней улице. Яблоки входят в список 20 продуктов с наибольшим количеством антиоксидантов, которые помогают предотвратить повреждение клеток кожи. Этот суперфрукт также содержит витамины группы В, которые помогают бороться с акне и другими кожными раздражениями.

Цветная капуста

Цветная капуста - ещё один овощ, который часто включают в осеннее меню. Она содержит много фолатов, которые помогают коже удерживать влагу и стимулируют рост и деление клеток. Этот овощ отлично заменяет картофель или рис. Обязательно попробуйте его. 

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Теги:
осень, осеннее меню, здоровье, красота, кожа

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