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Какой праздник 15 сентября - приметы, что нельзя делать

Какой сегодня церковный праздник в Украине, приметы, можно ли работать и что нельзя делать.

Какой праздник 15 сентября - приметы, что нельзя делать
Какой праздник 15 сентября - приметы, что нельзя делать
Getty Images

Во вторник, 15 сентября, православная церковь вспоминает святого Никиту Готского. Его почитают 15 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 28 сентября. 

Кто такой Никита Готский 

Никита Готский является святым великомучеником, который пострадал за православную веру в 372 году. Он был жителем страны готфов, где распространялась вера в Христа. Он принял Крещение от готфского епископа Феофила, однако язычники-готфы казнили его. 

Святой Никита привел к православной вере многих язычников. Однако остальным приверженцам язычества он не нравился, из-за чего был подвергнутый многим пыткам. Его бросили в огонь, после чего Святого Никиты не стало. Его друг Мариан ночью нашел тело, которое было озарено чудесным светом и вовсе не сожженное, и похоронил в Киликии. Позже, тело мученика перенесли в Константинополь. Сейчас, священные мощи находятся в Сербии, в монастыре Высокие Дечаны.

Приметы и суеверия на 15 сентября

15 сентября называют гусятником, так как именно сегодня резали гусей, предварительно откармливая их. В дикой природе, гуси улетали на юг, что для охотников означало крайний день, чтобы принести домой дикого гуся. Главным блюдом на столе, конечно же, был запечённый гусь.

  • Никитам стоит остерегаться гусей, потому что его "водяной заберет", если тот нападет.
  • Если  15 сентября дождь, значит погода будет сырой и поздней.
  • Если погода сегодня ясная, значит 16 сентября ожидается ветреная.
  • Если в лесу много муравейников, значит зима будет холодной.
  • Будет теплая осень, если дикие гуси будут на земле сидеть.

Что нельзя делать 15 сентября

  • Стоит остерегаться водоемов. Наши предки веровали в водяных, поэтому чтобы не попасть в беду, следовало нечисть задобрить птицей. 
  • Не давайте взаймы и что-либо из дома – это разгневает домового. Если он не найдет ему нужного, будет мстить. 
  • Нельзя конфликтовать с близкими.
  • Не хвастайтесь и не делитесь своими победами.
  • Не держите зла в сердце. Отпустите обиды.
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Теги:
приметы, праздник, традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник

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