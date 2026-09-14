Какой праздник 15 сентября - приметы, что нельзя делать
Какой сегодня церковный праздник в Украине, приметы, можно ли работать и что нельзя делать.
Во вторник, 15 сентября, православная церковь вспоминает святого Никиту Готского. Его почитают 15 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 28 сентября.
Кто такой Никита Готский
Никита Готский является святым великомучеником, который пострадал за православную веру в 372 году. Он был жителем страны готфов, где распространялась вера в Христа. Он принял Крещение от готфского епископа Феофила, однако язычники-готфы казнили его.
Святой Никита привел к православной вере многих язычников. Однако остальным приверженцам язычества он не нравился, из-за чего был подвергнутый многим пыткам. Его бросили в огонь, после чего Святого Никиты не стало. Его друг Мариан ночью нашел тело, которое было озарено чудесным светом и вовсе не сожженное, и похоронил в Киликии. Позже, тело мученика перенесли в Константинополь. Сейчас, священные мощи находятся в Сербии, в монастыре Высокие Дечаны.
Приметы и суеверия на 15 сентября
15 сентября называют гусятником, так как именно сегодня резали гусей, предварительно откармливая их. В дикой природе, гуси улетали на юг, что для охотников означало крайний день, чтобы принести домой дикого гуся. Главным блюдом на столе, конечно же, был запечённый гусь.
- Никитам стоит остерегаться гусей, потому что его "водяной заберет", если тот нападет.
- Если 15 сентября дождь, значит погода будет сырой и поздней.
- Если погода сегодня ясная, значит 16 сентября ожидается ветреная.
- Если в лесу много муравейников, значит зима будет холодной.
- Будет теплая осень, если дикие гуси будут на земле сидеть.
Что нельзя делать 15 сентября
- Стоит остерегаться водоемов. Наши предки веровали в водяных, поэтому чтобы не попасть в беду, следовало нечисть задобрить птицей.
- Не давайте взаймы и что-либо из дома – это разгневает домового. Если он не найдет ему нужного, будет мстить.
- Нельзя конфликтовать с близкими.
- Не хвастайтесь и не делитесь своими победами.
- Не держите зла в сердце. Отпустите обиды.