Какой праздник 15 сентября - приметы, что нельзя делать

Какой сегодня церковный праздник в Украине, приметы, можно ли работать и что нельзя делать.

Во вторник, 15 сентября, православная церковь вспоминает святого Никиту Готского. Его почитают 15 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 28 сентября.

Кто такой Никита Готский

Никита Готский является святым великомучеником, который пострадал за православную веру в 372 году. Он был жителем страны готфов, где распространялась вера в Христа. Он принял Крещение от готфского епископа Феофила, однако язычники-готфы казнили его.

Святой Никита привел к православной вере многих язычников. Однако остальным приверженцам язычества он не нравился, из-за чего был подвергнутый многим пыткам. Его бросили в огонь, после чего Святого Никиты не стало. Его друг Мариан ночью нашел тело, которое было озарено чудесным светом и вовсе не сожженное, и похоронил в Киликии. Позже, тело мученика перенесли в Константинополь. Сейчас, священные мощи находятся в Сербии, в монастыре Высокие Дечаны.

Приметы и суеверия на 15 сентября

15 сентября называют гусятником, так как именно сегодня резали гусей, предварительно откармливая их. В дикой природе, гуси улетали на юг, что для охотников означало крайний день, чтобы принести домой дикого гуся. Главным блюдом на столе, конечно же, был запечённый гусь.

Никитам стоит остерегаться гусей, потому что его "водяной заберет", если тот нападет.

Если 15 сентября дождь, значит погода будет сырой и поздней.

Если погода сегодня ясная, значит 16 сентября ожидается ветреная.

Если в лесу много муравейников, значит зима будет холодной.

Будет теплая осень, если дикие гуси будут на земле сидеть.

Что нельзя делать 15 сентября