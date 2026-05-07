День Иоанна Богослова 8 мая 2026 года - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает ученика Иисуса Христа и Иоанна Предтечи.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 8 мая, православные христиане отмечают важный церковный праздник - день Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа. В народном календаре - Иван Долгий. 8 мая в Украине и мире - День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

С именинами отмечают носителей имен: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

Какой церковный праздник 8 мая

Апостол Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Спасителю нравилась чистота и безграничная любовь, которую нес в сердце святой. Иоанн ходил везде за Божьим Сыном, не расставаясь ни на минуту, был свидетелем чудесных мгновений и горестных будней Христа. После того, как Иисуса Христа распяли, Иоанн заботился об его Матери до последнего дня.

После распятия Спасителя апостол отправился в путешествие, чтобы нести людям слово Божие. Во время морского пути случился шторм. Иоанн две недели провел в морской пучине, после чего его выбросило на берег. Проповеди его сопровождались разными чудесами.

Тогда начались гонения христиан. Иоанна арестовали и приговорили к смертной казни, однако святой оставался невредимым. Тогда его сослали на дальний остров, где апостол прожил много лет. После возвращения в Ефес Иоанн написал Евангелие. Святой прожил более 100 лет, до последнего дня проповедовал христианство.

Апостол Иоанн azbyka.ru

Традиции и обычаи 8 мая

На Ивана Долгого дела начинали с зари и продолжали до темноты. В этот день старались посеять пшеницу. Для хорошего урожая в поле приносили каравай, а после отдавали первому встретившемуся нуждающемуся.

Если дождливо - к урожаю грибов.

Если воробьи зарываются в песок - к ветреной погоде.

Если расцвела черемуха - к дождливому лету.

Если на рассвете радуга - к пасмурной погоде.

Что нельзя делать 8 мая