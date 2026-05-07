АфишаАфиша
Русский Українська

День Иоанна Богослова 8 мая 2026 года - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает ученика Иисуса Христа и Иоанна Предтечи.

Автор: Мельник Анна
День Иоанна Богослова 8 мая 2026 года - традиции и что нельзя делать
Апостол и евангелист Иоанн Богослов
открытые источники

В пятницу, 8 мая, православные христиане отмечают важный церковный праздник - день Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа. В народном календаре - Иван Долгий. 8 мая в Украине и мире - День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

С именинами отмечают носителей имен: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

Какой церковный праздник 8 мая

Апостол Иоанн был любимым учеником Иисуса Христа. Спасителю нравилась чистота и безграничная любовь, которую нес в сердце святой. Иоанн ходил везде за Божьим Сыном, не расставаясь ни на минуту, был свидетелем чудесных мгновений и горестных будней Христа. После того, как Иисуса Христа распяли, Иоанн заботился об его Матери до последнего дня.

После распятия Спасителя апостол отправился в путешествие, чтобы нести людям слово Божие. Во время морского пути случился шторм. Иоанн две недели провел в морской пучине, после чего его выбросило на берег. Проповеди его сопровождались разными чудесами. 

Тогда начались гонения христиан. Иоанна арестовали и приговорили к смертной казни, однако святой оставался невредимым. Тогда его сослали на дальний остров, где апостол прожил много лет. После возвращения в Ефес Иоанн написал Евангелие. Святой прожил более 100 лет, до последнего дня проповедовал христианство. 

Апостол Иоанн
Апостол Иоанн
azbyka.ru

Традиции и обычаи 8 мая

На Ивана Долгого дела начинали с зари и продолжали до темноты. В этот день старались посеять пшеницу. Для хорошего урожая в поле приносили каравай, а после отдавали первому встретившемуся нуждающемуся. 

  • Если дождливо - к урожаю грибов.
  • Если воробьи зарываются в песок - к ветреной погоде.
  • Если расцвела черемуха - к дождливому лету.
  • Если на рассвете радуга - к пасмурной погоде.

Что нельзя делать 8 мая

  • Не нужно рассказывать другим свой сон.
  • Не стоит ссориться.
  • Не следует жаловаться на жизнь.
  • Нельзя давать в долг.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 7 мая 2026 года и что нельзя делать
Какой церковный праздник 7 мая 2026 года и что нельзя делать
Какой церковный праздник 6 мая 2026 года - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 6 мая 2026 года - традиции и что нельзя делать
Гороскоп на 8 мая 2026 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 мая 2026 года для всех знаков зодиака
Эсхакзай рассказала об утреннем сексе и пересылке своих интимных фото
Эсхакзай рассказала об утреннем сексе и пересылке своих интимных фото
Билли Айлиш показалась на красной дорожке с возлюбленным
Билли Айлиш показалась на красной дорожке с возлюбленным
Неплях в кружевных колготках показала изгибы на кровати с винтажным телефоном
Неплях в кружевных колготках показала изгибы на кровати с винтажным телефоном

Личность дня

Настя Каменских и Потап разводятся: официальное заявление пары

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK