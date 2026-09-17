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Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут

Автор: Сайко Леся
Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут
Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут, magnific.com

Заливной пирог с грушами — это идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, но нет желания тратить часы на замешивание сложного теста. Его главный секрет заключается в сочетании нежной бисквитно-кефирной основы, которая по текстуре напоминает мягкий суфле-бисквит, и сочных, ароматных груш.

Ингредиенты

  • Сочные груши (твердоватых сортов) — 2–3 шт.
  • Кефир (или сметана 15%) — 200 мл
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сахар — 120–150 г (по вкусу)
  • Сливочное масло (растопленное) — 50 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель для теста — 1 ч. л. с горкой
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Щепотка соли и щепотка корицы (по желанию)

Шаг за шагом: Приготовление

  1. Подготовка фруктов. Груши вымойте, удалите серединку с семечками и нарежьте тонкими дольками или небольшими кубиками. Если кожица слишком жесткая, ее лучше срезать.
  2. Замешивание теста. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до образования легкой пены. Влейте кефир комнатной температуры и остывшее растопленное сливочное масло. Просейте муку вместе с разрыхлителем и замесите однородное жидкое тесто (по консистенции оно должно напоминать густую сметану).
  3. Формирование пирога. Смажьте форму для выпечки маслом или застелите пергаментом. Выложите часть нарезанных груш на дно, залейте их тестом, а сверху красиво разложите оставшиеся дольки фрукта. Посыпьте корицей для более выраженного аромата.
  4. Выпекание. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку на 35–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из центра пирога сухой.

Кулинарные секреты для идеального результата

  • Выбирайте правильные груши: Слишком мягкие фрукты во время выпечки превратятся в пюре, а очень твердые могут не пропечься. Идеально подойдут сорта Конференция или Бера.
  • Текстура теста: Кефир можно заменить греческим йогуртом или сметаной — это сделает мякиш более сдобным и влажным.
  • Подача: Перед подачей дайте пирогу немного остыть в форме, после чего посыпайте сахарной пудрой. Он одинаково вкусен как теплым (с шариком ванильного мороженого), так и полностью остывшим.
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Теги:
рецепт

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