Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут

Автор: Сайко Леся

Заливной пирог с грушами — это идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, но нет желания тратить часы на замешивание сложного теста. Его главный секрет заключается в сочетании нежной бисквитно-кефирной основы, которая по текстуре напоминает мягкий суфле-бисквит, и сочных, ароматных груш.

Ингредиенты

Сочные груши (твердоватых сортов) — 2–3 шт.

Кефир (или сметана 15%) — 200 мл

Пшеничная мука — 200 г

Сахар — 120–150 г (по вкусу)

Сливочное масло (растопленное) — 50 г

Куриные яйца — 2 шт.

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л. с горкой

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Щепотка соли и щепотка корицы (по желанию)

Шаг за шагом: Приготовление

Подготовка фруктов. Груши вымойте, удалите серединку с семечками и нарежьте тонкими дольками или небольшими кубиками. Если кожица слишком жесткая, ее лучше срезать. Замешивание теста. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до образования легкой пены. Влейте кефир комнатной температуры и остывшее растопленное сливочное масло. Просейте муку вместе с разрыхлителем и замесите однородное жидкое тесто (по консистенции оно должно напоминать густую сметану). Формирование пирога. Смажьте форму для выпечки маслом или застелите пергаментом. Выложите часть нарезанных груш на дно, залейте их тестом, а сверху красиво разложите оставшиеся дольки фрукта. Посыпьте корицей для более выраженного аромата. Выпекание. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку на 35–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из центра пирога сухой.

Кулинарные секреты для идеального результата