Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут
Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут, magnific.com
Заливной пирог с грушами — это идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, но нет желания тратить часы на замешивание сложного теста. Его главный секрет заключается в сочетании нежной бисквитно-кефирной основы, которая по текстуре напоминает мягкий суфле-бисквит, и сочных, ароматных груш.
Ингредиенты
- Сочные груши (твердоватых сортов) — 2–3 шт.
- Кефир (или сметана 15%) — 200 мл
- Пшеничная мука — 200 г
- Сахар — 120–150 г (по вкусу)
- Сливочное масло (растопленное) — 50 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель для теста — 1 ч. л. с горкой
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Щепотка соли и щепотка корицы (по желанию)
Шаг за шагом: Приготовление
- Подготовка фруктов. Груши вымойте, удалите серединку с семечками и нарежьте тонкими дольками или небольшими кубиками. Если кожица слишком жесткая, ее лучше срезать.
- Замешивание теста. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до образования легкой пены. Влейте кефир комнатной температуры и остывшее растопленное сливочное масло. Просейте муку вместе с разрыхлителем и замесите однородное жидкое тесто (по консистенции оно должно напоминать густую сметану).
- Формирование пирога. Смажьте форму для выпечки маслом или застелите пергаментом. Выложите часть нарезанных груш на дно, залейте их тестом, а сверху красиво разложите оставшиеся дольки фрукта. Посыпьте корицей для более выраженного аромата.
- Выпекание. Отправьте пирог в разогретую до 180°C духовку на 35–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить из центра пирога сухой.
Кулинарные секреты для идеального результата
- Выбирайте правильные груши: Слишком мягкие фрукты во время выпечки превратятся в пюре, а очень твердые могут не пропечься. Идеально подойдут сорта Конференция или Бера.
- Текстура теста: Кефир можно заменить греческим йогуртом или сметаной — это сделает мякиш более сдобным и влажным.
- Подача: Перед подачей дайте пирогу немного остыть в форме, после чего посыпайте сахарной пудрой. Он одинаково вкусен как теплым (с шариком ванильного мороженого), так и полностью остывшим.