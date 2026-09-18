Куриный шницель во фритюре: простой рецепт

Узнайте, как приготовить куриный шницель.

Автор: Сайко Леся

Хрустящая жареная курица звучит как угощение выходного дня, но этот вкусный рецепт с использованием острых чипсов из тортильи жарится на воздухе, что делает его быстрым, сочным и более легким, чем ваше любимое блюдо из жареной курицы. Подавайте с картофелем и горошком для действительно приятного обеда в любой вечер недели.

Ингредиенты:

100 г чипсов из тортильи со вкусом острого перца чили

40 г муки

2 яйца

2 филе куриной грудки

распыляемое масло

2 упаковки по 360 г молодого картофеля с травяным маслом

300 г горошка

щепотка копченой паприки (по желанию)

сметана, для подачи

Способ приготовления:

Положите чипсы из тортильи в кухонный комбайн и измельчите до состояния панировочных сухарей. Или положите их в пакет с застежкой-молнией и разомните скалкой. Высыпьте в неглубокую миску и отставьте в сторону.

Высыпьте муку в другую неглубокую миску или тарелку и хорошо приправьте солью и черным перцем. В отдельной миске взбейте яйца с 1 ст. л. холодной воды.

По одной за раз, выложите куриную грудку на разделочную доску и разрежьте пополам горизонтально. Либо в пакете с застежкой, либо между 2 листами бумаги для выпечки, отбейте скалкой до толщины менее 1 см по всей поверхности. Повторите то же самое с другой куриной грудкой.

Разогрейте фритюрницу до 220°C (или до самой высокой температуры, до которой она доходит). Сначала обваляйте кусочки курицы в муке, затем в яйце, затем в крошках из чипсов тортилья, тщательно вдавливая их. Смажьте фритюрницу и верх шницелей маслом-спрей, затем готовьте партиями, если нужно, в течение 8–12 минут, переворачивая через 5 минут. Курица должна стать очень хрустящей и начать подрумяниваться по краям.

Тем временем разогрейте в микроволновке картофель и горошек согласно инструкции на упаковке. Если хотите, добавьте в сметану щепотку копченой паприки и немного черного перца. Подавайте вместе с курицей, горошком и картофелем.