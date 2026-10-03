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Рецепт выходного дня: куриные котлеты с тыквой

Как приготовить самые сочные куриные котлеты с тыквой

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: куриные котлеты с тыквой
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Осень — идеальное время для кулинарных экспериментов. Добавление тыквы делает куриные котлеты невероятно нежными, мягкими и аппетитными, придавая им красивый золотистый оттенок и лёгкую сочную текстуру.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 800–900 г
  • Тыква (мякоть) — 250 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу
  • Мука — 1–2 ст. л. (для панировки)
  • Растительное масло — 2 ст. л. (для жарки)
  • Вода — 50–70 мл (для тушения)
  • Опционально: манная крупа — 2–3 ст. л. (для густоты фарша)

Пошаговое приготовление:

  1. Натрите тыкву на крупной тёрке или измельчите в блендере вместе с луком. Слегка отожмите излишки сока. Чеснок пропустите через пресс.
  2. Соедините куриное мясо с овощной массой, яйцом, солью и перцем. Тщательно вымешайте. Если текстура кажется слишком влажной, всыпьте немного манки и дайте постоять 10 минут.
  3. Смачивая руки водой, сформируйте аккуратные небольшие котлеты и слегка запанируйте их в муке.
  4. Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте котлеты на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Влейте немного воды, накройте сковороду крышкой и протушите на минимальном огне ещё 7–10 минут до полной готовности.
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Теги:
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