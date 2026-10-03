Рецепт выходного дня: куриные котлеты с тыквой
Как приготовить самые сочные куриные котлеты с тыквой
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Осень — идеальное время для кулинарных экспериментов. Добавление тыквы делает куриные котлеты невероятно нежными, мягкими и аппетитными, придавая им красивый золотистый оттенок и лёгкую сочную текстуру.
Ингредиенты:
- Куриный фарш — 800–900 г
- Тыква (мякоть) — 250 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Черный перец — по вкусу
- Мука — 1–2 ст. л. (для панировки)
- Растительное масло — 2 ст. л. (для жарки)
- Вода — 50–70 мл (для тушения)
- Опционально: манная крупа — 2–3 ст. л. (для густоты фарша)
Пошаговое приготовление:
- Натрите тыкву на крупной тёрке или измельчите в блендере вместе с луком. Слегка отожмите излишки сока. Чеснок пропустите через пресс.
- Соедините куриное мясо с овощной массой, яйцом, солью и перцем. Тщательно вымешайте. Если текстура кажется слишком влажной, всыпьте немного манки и дайте постоять 10 минут.
- Смачивая руки водой, сформируйте аккуратные небольшие котлеты и слегка запанируйте их в муке.
- Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте котлеты на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Влейте немного воды, накройте сковороду крышкой и протушите на минимальном огне ещё 7–10 минут до полной готовности.