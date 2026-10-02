Осенний хит: как приготовить хрустящую капусту с мёдом
Пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Хрустящая, сочная и умеренно пикантная квашеная капуста с лёгкой медовой ноткой — настоящий классический фаворит осенне-зимнего меню. Добавление мёда вместо привычного сахара не только делает вкус рассола более мягким и глубоким, но и ускоряет естественный процесс ферментации. Этот простой рецепт позволит вам приготовить идеальную домашнюю закуску всего за два дня!
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста (лучше выбирать поздние плотные сорта) — 1 кг
- Морковь — 1 шт.
- Питьевая вода (холодная) — 1 л
- Соль (крупная поваренная, не йодированная) — 30 г (приблиз. 1 ст. л. с горкой)
- Натуральный мёд — 15 г (1 ч. л.)
Процесс приготовления:
- Очистите морковь и натрите её на крупной или специальной корейской тёрке. Капусту тонко нашинкуйте острым ножом или кулинарным шредером. В широкой миске аккуратно перемешайте овощи между собой. Совет: слишком сильно перетирать руками капусту не нужно, чтобы она сохранила свой хруст.
- Переложите овощную смесь в чистую стеклянную банку, слегка уплотняя слои кулаком или деревянной толкушкой.
- В отдельной емкости соедините холодную чистую воду, соль и натуральный мёд. Тщательно перемешайте до полного растворения ингредиентов.
- Залейте капусту приготовленным рассолом так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи до самого верха.
- Поставьте банку в глубокую миску или поддон (во время брожения рассол может немного переливаться через край). Накройте горлышко чистой марлей или дышащей салфеткой и оставьте при комнатной температуре на 48 часов.
- 1–2 раза в сутки обязательно протыкайте капусту до самого дна длинной деревянной шпажкой или палочкой, чтобы выпустить образующийся углекислый газ — это избавит закуску от возможной горечи.