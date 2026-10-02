Осенний хит: как приготовить хрустящую капусту с мёдом

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Хрустящая, сочная и умеренно пикантная квашеная капуста с лёгкой медовой ноткой — настоящий классический фаворит осенне-зимнего меню. Добавление мёда вместо привычного сахара не только делает вкус рассола более мягким и глубоким, но и ускоряет естественный процесс ферментации. Этот простой рецепт позволит вам приготовить идеальную домашнюю закуску всего за два дня!

Ингредиенты:

Белокочанная капуста (лучше выбирать поздние плотные сорта) — 1 кг

Морковь — 1 шт.

Питьевая вода (холодная) — 1 л

Соль (крупная поваренная, не йодированная) — 30 г (приблиз. 1 ст. л. с горкой)

Натуральный мёд — 15 г (1 ч. л.)

Процесс приготовления: