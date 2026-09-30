Запеченные груши в слоёном тесте: пошаговый рецепт
Как приготовить слойки с грушей
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Запеченные груши в слоеном тесте выглядят невероятно красиво и эффектно, словно из французской пекарни, а готовятся они быстро.
Ингредиенты:
- Готовое слоёное тесто — 500 г
- Груши (средние) — 4 шт.
- Грецкие орехи — небольшая горсть (по вкусу)
- Сахарная пудра — для подачи
- Молотая корица — по вкусу
- Растительное или сливочное масло — 1 ч. л. (для смазывания)
Процесс приготовления:
- Слегка раскатайте пласт слоёного теста скалкой в одном направлении, чтобы не нарушить структуру слоёв. Разделите его на 8 аккуратных прямоугольных порций и переложите на противень, слегка смазанный маслом или застеленный пергаментом.
- Вымойте груши, разрежьте их вдоль пополам и аккуратно удалите семенную коробку. В образовавшуюся выемку плотно вложите по крупному кусочку грецкого ореха. Совет: если у груш слишком плотная или жесткая кожица, её лучше предварительно срезать тонким слоем.
- Переверните половинки груш срезом и орехами вниз и выложите по центру каждого прямоугольника из теста, слегка прижав. На выпуклой внешней стороне фруктов сделайте несколько тонких параллельных надрезов-вееров для красивого раскрытия при запекании.
- Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут, пока тесто красиво не подрумянится и не станет пышным. Горячую выпечку присыпьте сахарной пудрой, смешанной со щепоткой душистой корицы.