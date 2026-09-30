Запеченные груши в слоёном тесте: пошаговый рецепт

Как приготовить слойки с грушей

Автор: Мельник Анна

Запеченные груши в слоеном тесте выглядят невероятно красиво и эффектно, словно из французской пекарни, а готовятся они быстро.

Ингредиенты:

Готовое слоёное тесто — 500 г

Груши (средние) — 4 шт.

Грецкие орехи — небольшая горсть (по вкусу)

Сахарная пудра — для подачи

Молотая корица — по вкусу

Растительное или сливочное масло — 1 ч. л. (для смазывания)

Процесс приготовления: