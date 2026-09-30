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Запеченные груши в слоёном тесте: пошаговый рецепт

Как приготовить слойки с грушей

Автор: Мельник Анна
Запеченные груши в слоёном тесте: пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Запеченные груши в слоеном тесте выглядят невероятно красиво и эффектно, словно из французской пекарни, а готовятся они быстро.

Ингредиенты:

  • Готовое слоёное тесто — 500 г
  • Груши (средние) — 4 шт.
  • Грецкие орехи — небольшая горсть (по вкусу)
  • Сахарная пудра — для подачи
  • Молотая корица — по вкусу
  • Растительное или сливочное масло — 1 ч. л. (для смазывания)

Процесс приготовления:

  1. Слегка раскатайте пласт слоёного теста скалкой в одном направлении, чтобы не нарушить структуру слоёв. Разделите его на 8 аккуратных прямоугольных порций и переложите на противень, слегка смазанный маслом или застеленный пергаментом.
  2. Вымойте груши, разрежьте их вдоль пополам и аккуратно удалите семенную коробку. В образовавшуюся выемку плотно вложите по крупному кусочку грецкого ореха. Совет: если у груш слишком плотная или жесткая кожица, её лучше предварительно срезать тонким слоем.
  3. Переверните половинки груш срезом и орехами вниз и выложите по центру каждого прямоугольника из теста, слегка прижав. На выпуклой внешней стороне фруктов сделайте несколько тонких параллельных надрезов-вееров для красивого раскрытия при запекании.
  4. Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут, пока тесто красиво не подрумянится и не станет пышным. Горячую выпечку присыпьте сахарной пудрой, смешанной со щепоткой душистой корицы.
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Теги:
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