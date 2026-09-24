Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом: рецепт

Как вкусно приготовить тыкву

Автор: Мельник Анна

Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом — яркий, невероятно вкусный и простой гарнир, который влюбит в себя даже тех, кто раньше был равнодушен к тыкве.

Ингредиенты:

Сочная тыква — 700 г

Ароматный чеснок — 3 зубчика

Оливковое или другое растительное масло — 3 ст. л.

Сушеный базилик — 1 ч. л.

Семена кунжута — 1 ст. л. (для золотистого хруста)

Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления: