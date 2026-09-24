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Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом: рецепт

Как вкусно приготовить тыкву

Автор: Мельник Анна
Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом: рецепт
Запеченная тыква. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом — яркий, невероятно вкусный и простой гарнир, который влюбит в себя даже тех, кто раньше был равнодушен к тыкве.

Ингредиенты:

  • Сочная тыква — 700 г
  • Ароматный чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое или другое растительное масло — 3 ст. л.
  • Сушеный базилик — 1 ч. л.
  • Семена кунжута — 1 ст. л. (для золотистого хруста)
  • Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Разрежьте тыкву, аккуратно удалите семена и снимите кожуру. Нарежьте мякоть одинаковыми аккуратными кубиками среднего размера.
  2. Мелко порубите чеснок ножом или пропустите через пресс. В отдельной пиале соедините растительное масло, чеснок, сушеный базилик, соль и перец.
  3. Выложите кубики тыквы в глубокую миску, полив приготовленным пряным маслом. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался специями.
  4. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень или большую форму пергаментной бумагой.
  5. Разложите тыкву в один слой, чтобы она запекалась равномерно, и щедро посыпьте сверху семенами кунжута.
  6. Отправляйте противень в духовку примерно на 30 минут. Тыква должна стать мягкой внутри и приобрести соблазнительный румянец. Подавайте горячей!
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Теги:
блюда из тыквы, рецепты

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