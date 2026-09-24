Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом: рецепт
Как вкусно приготовить тыкву
Запеченная тыква. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом — яркий, невероятно вкусный и простой гарнир, который влюбит в себя даже тех, кто раньше был равнодушен к тыкве.
Ингредиенты:
- Сочная тыква — 700 г
- Ароматный чеснок — 3 зубчика
- Оливковое или другое растительное масло — 3 ст. л.
- Сушеный базилик — 1 ч. л.
- Семена кунжута — 1 ст. л. (для золотистого хруста)
- Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Разрежьте тыкву, аккуратно удалите семена и снимите кожуру. Нарежьте мякоть одинаковыми аккуратными кубиками среднего размера.
- Мелко порубите чеснок ножом или пропустите через пресс. В отдельной пиале соедините растительное масло, чеснок, сушеный базилик, соль и перец.
- Выложите кубики тыквы в глубокую миску, полив приготовленным пряным маслом. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался специями.
- Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень или большую форму пергаментной бумагой.
- Разложите тыкву в один слой, чтобы она запекалась равномерно, и щедро посыпьте сверху семенами кунжута.
- Отправляйте противень в духовку примерно на 30 минут. Тыква должна стать мягкой внутри и приобрести соблазнительный румянец. Подавайте горячей!