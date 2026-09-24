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Какой церковный праздник 25 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобную Евфросинию Александрийскую.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 25 сентября и что нельзя делать
В народе этот день называли "Курятник" или "Капустник".
открытые источники

В пятницу, 25 сентября, православная церковь чтит память преподобной Ефросинии Александрийской. Ее вспоминают 25 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 8 октября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Сергей, Бригида, Роман, Николай, Евгений, Прохор, Герман, Максим, Людвик и Пелагея.

Какой церковный праздник 25 сентября

Ефросиния Александрийская жила в V веке, родилась в знатной семье. В 12 лет потеряла мать, отец воспитывал в строжайших христианских обычаях и благочестии. Когда отец хотел выдать дочь замуж, то отправился в монастырь за благословением, однако монахи прославляли девство.

Евфросиния тайно постриглась в монахи, надела мужское платье и поступила в мужской монастырь. Отец искал утешения у монахов из-за пропажи дочери. Однажды он пришел на исповедь к самой Евфросинии, но не узнал дочь.

Святая прожила в обители 38 лет, перед смертью встретилась с отцом и открылась ему. После смерти Евфросинии ее отец продал все имущество и поселился в той же кельи, где жила преподобная.

Пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния.
Пре­по­доб­ная Ев­фро­си­ния.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 25 сентября

В народном календаре этот день называют "Курятник" или "Капустник". 25 сентября хозяйки готовили блюда, используя куриное мясо. Также резали кур на продажу, квасили капусту. 

Хозяйки выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед отправкой их в печь обязательно просили благополучия на будущую зиму. Первую лепешку следовало закопать еще теплой на грядке, где росла капуста. Люди верили, что это приведет к урожаю. 

  • Если первый снег в этот день — ждать зиму не раньше, чем через месяц.
  • Если теплая погода — такой будет еще 3 недели.

Что нельзя делать 25 сентября

  • Не стоит ссориться и выяснять отношения.
  • Нельзя лениться.
  • Не нужно начинать новые дела.
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