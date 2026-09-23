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Какой церковный праздник 24 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает пер­во­му­че­ни­цу рав­ноап­о­столь­ную Фек­лу.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 24 сентября и что нельзя делать
На Феклу женщины садились за рукоделие.
открытые источники

В четверг, 24 сентября, православные христиане чтят память раннехристианской святой Феклы Иконийской. Ее вспоминают 24 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 7 октября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фекла.

Какой церковный праздник 24 сентября

Святая Фекла родом из знатной семьи. Девушка была обращена к Иисусу Христу апостолом Павлом. Фекла дала обет остаться невинной, несмотря на то, что мать нашла для нее жениха. Женщина рассердилась на дочь, избила и отдала на сожжение. Однако Бог спас девушку, после чего святая отправилась с апостолом Павлом в Антиохию.

Там один из жителей захотел жениться на Фекле, но девушка отказала. За это он донес язычникам о христианке. Феклу бросили на растерзание диким зверям, но животные не коснулись ее. Тогда святая отправилась в Селевкию Исаврийскую, где прожила до глубокой старости.

Свя­тая пер­во­му­че­ни­ца рав­ноап­о­столь­ная Фек­ла.
Свя­тая пер­во­му­че­ни­ца рав­ноап­о­столь­ная Фек­ла.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 24 сентября

В этот день женщины старались заняться пряжей. Также в последний раз собирали белые грибы и выкапывали свеклу. 

24 сентября — отличный день для свадьбы. Незамужние девушки гадали на суженого: несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным, то выйдет замуж за бедняка, если теплым — муж окажется богатым, а если девушку за руку никто не взял — пока сидеть в девках. 

  • Если солнечная погода - ждать перемены погоды.
  • Если много желудей - к теплой зиме.
  • Если гром - к теплой зиме.

Что нельзя делать 24 сентября

  • Не следует употреблять алкоголь.
  • Не нужно давать в долг и одалживать.
  • Нельзя отказывать в помощи.
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традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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