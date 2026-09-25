День памяти Иоанна Богослова 26 сентября - традиции и что нельзя делать

Церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 26 сентября, православные христиане почитают апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его вспоминают 26 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 9 октября.

День ангела празднуют носители имен: Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.

Какой церковный праздник 26 сентября

Иоанн Богослов был учеником Иисуса Христа. Именно ему на Тайной вечере Господь открыл имя предателя. Также евангелист был единственный из апостолов, кто находился у креста Иисуса.

Иисус Христос доверил Иоанну свою мать. До Успения Пресвятой Богородицы Богослов не отлучался из Палестины, а после уехал на Ефес, где проповедовал. В те времена, когда император Домициан начал гонение на христиан, апостола пытались отравить, а затем бросили в чан с кипящим маслом, но Иоанн остался жив. Видя чудеса, многие люди уверовали в христианство. Тогда император приказал отправить Иоанна на остров в заключение.

По пути апостол сотворил многие чудеса и многих обратил в христианство. В заключении Богослов написал книгу "Откровение". После смерти императора Иоанн вернулся в Ефес и создал свое Евангелие. Святой отошел к Богу в возрасте 105 лет.

Свя­той Иоанн Бо­го­слов. azbyka.ru

Традиции и обычаи 26 сентября

На Иоанна люди стараются завершить все полевые работы: "Кто не посеял до Богослова – не стоит доброго слова".

Если розовый закат - к ветреной погоде.

Если звезды яркие - к теплу.

Если теплая погода - к дождливой погоде.

Если идет снег - ждать на Михаила зиму.

Если дождь со снегом – в январе будет трижды оттепель.

Что нельзя делать 26 сентября