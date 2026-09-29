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Сытное рагу из говядины с овощами: рецепт

Автор: Мельник Анна
Сытное рагу из говядины с овощами: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Ароматное, густое и невероятно сытное рагу из наваристой говядины и сочных овощей — настоящее воплощение домашнего уюта и тепла. Мясо получается тающим во рту, а корень сельдерея и морковь придают соусу богатый, глубокий вкус. Это идеальное решение для сытного семейного обеда или согревающего ужина в холодный день!

Ингредиенты:

  • Говядина — 600–700 г
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Корень сельдерея — ⅓–½ шт.
  • Морковь — 1–2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Говяжий бульон (или кубики) — 1 л (3 кубика)

Процесс приготовления:

  1. Вымойте и очистите овощи. Говядину, картофель, корень сельдерея и морковь нарежьте аккуратными кусочками средней величины. Луковицу накрошите максимально мелко.
  2. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло на огне чуть выше среднего. Выложите говядину и обжаривайте до появления аппетитной румяной корочки со всех сторон.
  3. Растворите бульонные кубики в литре крутого кипятка и залейте полученным насыщенным бульоном обжаренное мясо. Доведите до кипения, затем прикройте крышкой, убавьте огонь до умеренного и тушите говядину около 60 минут, пока она не станет мягкой.
  4. Выложите к размягченному мясу все подготовленные овощи — картофель, сельдерей, морковь и лук. Аккуратно перемешайте и готовьте под крышкой еще 20–25 минут до полной мягкости овощей. Подавайте горячим!
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Теги:
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