Сытное рагу из говядины с овощами: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Ароматное, густое и невероятно сытное рагу из наваристой говядины и сочных овощей — настоящее воплощение домашнего уюта и тепла. Мясо получается тающим во рту, а корень сельдерея и морковь придают соусу богатый, глубокий вкус. Это идеальное решение для сытного семейного обеда или согревающего ужина в холодный день!
Ингредиенты:
- Говядина — 600–700 г
- Картофель — 3–4 шт.
- Корень сельдерея — ⅓–½ шт.
- Морковь — 1–2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Говяжий бульон (или кубики) — 1 л (3 кубика)
Процесс приготовления:
- Вымойте и очистите овощи. Говядину, картофель, корень сельдерея и морковь нарежьте аккуратными кусочками средней величины. Луковицу накрошите максимально мелко.
- В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло на огне чуть выше среднего. Выложите говядину и обжаривайте до появления аппетитной румяной корочки со всех сторон.
- Растворите бульонные кубики в литре крутого кипятка и залейте полученным насыщенным бульоном обжаренное мясо. Доведите до кипения, затем прикройте крышкой, убавьте огонь до умеренного и тушите говядину около 60 минут, пока она не станет мягкой.
- Выложите к размягченному мясу все подготовленные овощи — картофель, сельдерей, морковь и лук. Аккуратно перемешайте и готовьте под крышкой еще 20–25 минут до полной мягкости овощей. Подавайте горячим!