Сытное рагу из говядины с овощами: рецепт

Автор: Мельник Анна

Ароматное, густое и невероятно сытное рагу из наваристой говядины и сочных овощей — настоящее воплощение домашнего уюта и тепла. Мясо получается тающим во рту, а корень сельдерея и морковь придают соусу богатый, глубокий вкус. Это идеальное решение для сытного семейного обеда или согревающего ужина в холодный день!

Ингредиенты:

Говядина — 600–700 г

Картофель — 3–4 шт.

Корень сельдерея — ⅓–½ шт.

Морковь — 1–2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Говяжий бульон (или кубики) — 1 л (3 кубика)

Процесс приготовления: