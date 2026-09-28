Сладкий соус чили на зиму: простой пошаговый рецепт

Как приготовить сладкий соус чили в домашних условиях

Автор: Мельник Анна

Яркий, пикантный и с идеальным балансом сладости и остроты — домашний сладкий соус чили идеально дополняет курицу, морепродукты и сырные тарелки. Готовится соус удивительно просто, а результат получается намного вкуснее и натуральнее любого магазинного аналога.

Домашний сладкий соус чили на зиму

Ингредиенты:

Острый перец чили — 300 г

Сладкий болгарский перец — 300 г

Чеснок — 100 г

Свежий корень имбиря — 20 г

Питьевая вода — 400 мл

Сахар — 350 г

Соль — 20 г

Натуральный яблочный уксус (3–5%) — 350 мл

Кукурузный крахмал — 30 г

Процесс приготовления: