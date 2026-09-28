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Сладкий соус чили на зиму: простой пошаговый рецепт

Как приготовить сладкий соус чили в домашних условиях

Автор: Мельник Анна
Сладкий соус чили на зиму: простой пошаговый рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Яркий, пикантный и с идеальным балансом сладости и остроты — домашний сладкий соус чили идеально дополняет курицу, морепродукты и сырные тарелки. Готовится соус удивительно просто, а результат получается намного вкуснее и натуральнее любого магазинного аналога.

Домашний сладкий соус чили на зиму

Ингредиенты:

  • Острый перец чили — 300 г
  • Сладкий болгарский перец — 300 г
  • Чеснок — 100 г
  • Свежий корень имбиря — 20 г
  • Питьевая вода — 400 мл
  • Сахар — 350 г
  • Соль — 20 г
  • Натуральный яблочный уксус (3–5%) — 350 мл
  • Кукурузный крахмал — 30 г

Процесс приготовления:

  1. Тщательно вымойте перцы, очистите чеснок и имбирь. Нарежьте всё небольшими кусочками. Обратите внимание: семена из перцев удалять не нужно — именно они придадут соусу красивую текстуру и характерную остроту.
  2. Выложите подготовленные овощи и имбирь в чашу блендера, влейте 150 мл воды и перебейте массу до состояния мелкой крошки. Переложите полученную смесь в кастрюлю.
  3. Добавьте в кастрюлю еще 150 мл воды, всыпьте сахар, соль и влейте яблочный уксус. Поставьте кастрюлю на плиту.
  4. Помешивая, доведите массу до кипения, после чего уменьшите огонь до минимума и проварите ровно 5 минут.
  5. В отдельной емкости растворите кукурузный крахмал в оставшихся 100 мл холодной воды. Тонкой струйкой влейте крахмальную смесь в кипящий соус, непрерывно и активно помешивая венчиком или лопаткой.
  6. Готовьте соус на слабом огне еще полторы минуты, пока он заметно не загустеет и не станет глянцевым.
  7. Горячий соус сразу разлейте по предварительно стерилизованным сухим банкам или бутылочкам и герметично закатайте крышками. Переверните, укутайте теплым полотенцем и оставьте до полного остывания.
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Теги:
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