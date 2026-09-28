«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу
Результаты голосования в «Дії»
«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу instagram.com/ukrainegottalent
В воскресенье, 27 сентября, на телеканале СТБ состоялся финал проекта «Украина имеет талант», посвященный 35-летию Независимости Украины. По результатам голосования в приложении «Дія», в котором приняли участие почти 92 тысячи украинцев, победу одержал 12-летний вокалист из Ивано-Франковска Марко Сердинский.
Читай также: Дамиано Давид из Måneskin и актриса Дав Камерон поженились в ИталииЗа свою победу юный певец получил главный приз сезона — двухкомнатную квартиру в Киеве. В решающем выступлении Марко покорил судей и зрителей исполнением песни Василия Зинкевича «Забудь печаль».
Всего в финале за победу соревновались 10 участников в разных жанрах:
- Марко Сердинский — вокал (победитель);
- Ринат Бугай и Лали Митченко — бальные танцы;
- MaestroPiano (Алексей Беглецов) — пианист;
- Дмитрий Довгий — стендап;
- Артур Гульванский — актер пантомимы;
- Be Best Teachers — танцевальная команда;
- Дарья Пономаренко — спорт на пилоне;
- София Тепла — акробатика в жанре «каучук»;
- Елена Вагонова и Валерия Радомская — воздушная гимнастика;
- Sick Solution и Мирон Рогозный — рок-группа и юный барабанщик.