АфишаАфиша
Русский Українська

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Результаты голосования в «Дії»

Автор: Коваленко Наталья
«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу
«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу instagram.com/ukrainegottalent

В воскресенье, 27 сентября, на телеканале СТБ состоялся финал проекта «Украина имеет талант», посвященный 35-летию Независимости Украины. По результатам голосования в приложении «Дія», в котором приняли участие почти 92 тысячи украинцев, победу одержал 12-летний вокалист из Ивано-Франковска Марко Сердинский.

Читай также: Дамиано Давид из Måneskin и актриса Дав Камерон поженились в Италии

За свою победу юный певец получил главный приз сезона — двухкомнатную квартиру в Киеве. В решающем выступлении Марко покорил судей и зрителей исполнением песни Василия Зинкевича «Забудь печаль».

Всего в финале за победу соревновались 10 участников в разных жанрах:

  • Марко Сердинский — вокал (победитель);
  • Ринат Бугай и Лали Митченко — бальные танцы;
  • MaestroPiano (Алексей Беглецов) — пианист;
  • Дмитрий Довгий — стендап;
  • Артур Гульванский — актер пантомимы;
  • Be Best Teachers — танцевальная команда;
  • Дарья Пономаренко — спорт на пилоне;
  • София Тепла — акробатика в жанре «каучук»;
  • Елена Вагонова и Валерия Радомская — воздушная гимнастика;
  • Sick Solution и Мирон Рогозный — рок-группа и юный барабанщик.

Читайте нас в Google.News
Теги:
украинские телешоу, шоу-бизнес, победитель

Статьи по теме

Ханумак объявил о помолвке с новой девушкой спустя полгода после разрыва с бывшей
Ханумак объявил о помолвке с новой девушкой спустя полгода после разрыва с бывшей
Кароль сверкнула декольте в кожаном платье во время танца
Кароль сверкнула декольте в кожаном платье во время танца
Тоня Матвиенко показала себя 14-летней с темными волосами и в дерзком образе
Тоня Матвиенко показала себя 14-летней с темными волосами и в дерзком образе
«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки
«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки
Рианна насмешила сеть забавными видео с годовалой дочерью
Рианна насмешила сеть забавными видео с годовалой дочерью
Ребрик очаровала осенней фотосессией с тремя дочерьми в одинаковых нарядах
Ребрик очаровала осенней фотосессией с тремя дочерьми в одинаковых нарядах

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK