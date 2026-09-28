«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Результаты голосования в «Дії»

Автор: Коваленко Наталья

В воскресенье, 27 сентября, на телеканале СТБ состоялся финал проекта «Украина имеет талант», посвященный 35-летию Независимости Украины. По результатам голосования в приложении «Дія», в котором приняли участие почти 92 тысячи украинцев, победу одержал 12-летний вокалист из Ивано-Франковска Марко Сердинский.

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За свою победу юный певец получил главный приз сезона — двухкомнатную квартиру в Киеве. В решающем выступлении Марко покорил судей и зрителей исполнением песни Василия Зинкевича «Забудь печаль».

Всего в финале за победу соревновались 10 участников в разных жанрах: